Sa loob lamang ng 12 araw ng digmaan, nagamit ng Israel ang halos buong taunang produksyon ng mga interceptor missiles—isang indikasyon ng matinding

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat mula sa Times of Israel at Defence Security Asia, sa panahon ng 12-araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran noong Hunyo 2025, ang Israel ay gumamit ng napakalaking bilang ng mga interceptor missiles mula sa mga sistema tulad ng Arrow, David’s Sling, at Iron Dome. Ang Estados Unidos, sa suporta nito, ay naglunsad ng mahigit 150 THAAD interceptor missiles, na kumakatawan sa halos 25% ng kabuuang stockpile ng US.
Isang dating opisyal ng United Nations sa larangan ng armas ang nagsabi na ang Israel ay “halos naubos ang taunang produksyon ng mga interceptor missiles sa loob lamang ng 12 araw.” Ang ganitong antas ng paggamit ay nagpapakita ng pagkabigla sa dami ng mga missile attacks mula sa Iran at ng limitasyon ng kasalukuyang kapasidad ng depensa ng Israel.
Mga Implikasyon
Pagkapagod ng Sistema ng Depensa: Bagaman matagumpay sa pagharang ng maraming missile, ang sobrang paggamit ng mga interceptor ay nagdulot ng pagkapagod sa sistema, na maaaring magbukas ng kahinaan sa mga susunod na pag-atake.
Kakulangan sa Stockpile: Ang mabilis na pagkaubos ng mga missile ay nagdulot ng alarma sa Washington ukol sa kakayahan ng US na suportahan ang Israel sa mga susunod na krisis.
Pagtaas ng Gastos: Ang bawat interceptor missile ay may mataas na halaga—ang THAAD, halimbawa, ay tinatayang nasa $3 milyon kada isa. Ang ganitong antas ng paggamit ay may malaking epekto sa badyet ng depensa.
Strategic Vulnerability: Kung hindi agad mapapalitan ang mga naubos na missile, maaaring mabawasan ang kakayahan ng Israel na ipagtanggol ang sarili sa mga susunod na banta.
Kontekstong Militar
Ang digmaan ay nagsimula sa isang “precise, preemptive strike” ng Israel laban sa Iran noong Hunyo 13, 2025. Sa loob ng 12 araw, nagkaroon ng pinakamalawak at pinakamadugong palitan ng mga missile sa kasaysayan ng dalawang bansa.
Konklusyon
Ang sobrang paggamit ng mga interceptor missiles sa loob ng maikling panahon ay nagpapakita ng intensidad ng modernong digmaan at ng pangangailangan para sa mas matatag na estratehiya sa depensa. Habang pinupuri ang teknolohikal na kakayahan ng Israel, lumilitaw rin ang mga limitasyon nito sa harap ng tuloy-tuloy na banta.
…………
328
Your Comment