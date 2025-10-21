Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa CNN, ipinagpaliban ang pulong nina Marco Rubio at Sergey Lavrov dahil sa matinding hindi pagkakasundo tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine—at nananatiling hindi tiyak ang posibilidad ng summit nina Trump at Putin.
Batay sa ulat ng CNN na inilathala noong Oktubre 20, 2025, ipinagpaliban nang walang takdang petsa ang inaasahang pulong sa linggong ito sa pagitan ni US Secretary of State Marco Rubio at ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Ayon sa mga opisyal ng White House na hindi pinangalanan, ang desisyon ay bunga ng malalim na pagkakaiba ng pananaw ng dalawang panig hinggil sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine.
Bagaman nagkaroon ng konstruktibong pag-uusap sa telepono ang dalawang opisyal bilang paghahanda sa posibleng summit nina Donald Trump at Vladimir Putin sa Budapest, hindi pa rin malinaw kung matutuloy ang nasabing pagpupulong. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department, binigyang-diin ni Rubio ang kahalagahan ng diplomatikong ugnayan upang makamit ang matatag at pangmatagalang resolusyon sa digmaan sa Ukraine.
Malawakang Konteksto
Diplomatikong Kawalang-Katiyakan: Ang pagkansela ng pulong ay nagpapakita ng panibagong hadlang sa ugnayang diplomatiko ng US at Russia, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Ukraine at mga isyu sa seguridad sa Europa.
Pagkakaiba ng Pananaw: Ayon sa mga ulat, hindi pa rin nagpapakita ng makabuluhang pagbabago ang posisyon ng Russia ukol sa digmaan, dahilan upang mawalan ng saysay ang inaasahang pag-uusap.
Summit nina Trump at Putin: Habang may mga paghahanda para sa isang summit sa Hungary, hindi pa rin tiyak kung ito ay matutuloy, lalo na’t hindi pa naaabot ang minimum na diplomatikong pagkakaunawaan.
Konklusyon
Ang pagkansela ng pulong nina Rubio at Lavrov ay nagpapahiwatig ng malalim na krisis sa diplomatikong ugnayan ng Washington at Moscow. Sa kabila ng mga pagtatangka para sa negosasyon, nananatiling malabo ang landas tungo sa kapayapaan sa Ukraine—at ang summit nina Trump at Putin ay nakabitin sa ere.
