Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ulat ng New York Times ay nagpapahayag ng seryosong pangamba mula sa pamahalaang Amerikano na maaaring bawiin ni Netanyahu ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza, na naglalagay sa kapayapaan sa matinding panganib.
Ayon sa ulat ng New York Times, ilang matataas na opisyal ng Estados Unidos ang nagpahayag ng pag-aalala na si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay maaaring umatras mula sa kasalukuyang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza. Ang kasunduan, na isinulong ng administrasyong Trump, ay naglalayong pahupain ang matagal nang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang kilusang Islamikong paglaban ng Palestina.
Mga pangunahing punto ng ulat:
Panganib ng pagbagsak ng kasunduan: Ayon sa mga opisyal ng Washington, may lumalaking takot na maaaring muling maglunsad si Netanyahu ng malawakang opensiba laban sa Hamas, na magwawakas sa kasunduan sa tigil-putukan.
Diplomatikong presyon: Upang maiwasan ang pagbagsak ng kasunduan, inaasahang bibisita sa Israel ang mga pangunahing personalidad tulad nina Vice President JD Vance, Steve Witkoff, at Jared Kushner upang hikayatin si Netanyahu na igalang ang kasunduan.
Mga komplikasyon sa panig ni Netanyahu: Ayon sa Al Jazeera, ang kasunduan ay nagdudulot ng anim na pangunahing suliranin kay Netanyahu, kabilang ang pampulitikang presyon at mga akusasyong ginagamit niya ang digmaan upang ilihis ang pansin mula sa mga hamon sa kanyang pamumuno.
Mas malalim na pagsusuri:
Ang kasunduan sa tigil-putukan ay bunga ng masinsinang negosasyon na pinangunahan nina Witkoff at Kushner, kung saan ang Hamas ay pumayag na palayain ang mga bihag kapalit ng daan-daang bilanggo at detainees mula sa Gaza. Gayunpaman, hindi nito ginagarantiya ang tuluyang pagtigil ng mga operasyong militar sa rehiyon, at nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng kapayapaan.
Sa kabila ng pansamantalang katahimikan, nananatiling malalim ang sugat sa Gaza. Ayon sa mga ulat, halos 70,000 Palestino ang nasawi sa loob ng dalawang taon ng digmaan, kabilang ang 20,000 bata, at ang mga lungsod ay naiwang wasak. Ang ganitong antas ng pagkawasak ay nagpapalalim sa tensyon at nagpapahirap sa pagpapanumbalik ng tiwala sa pagitan ng mga panig.
Konklusyon:
Ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza ay isang marupok na hakbang tungo sa kapayapaan. Habang may mga diplomatikong pagsisikap upang mapanatili ito, ang mga pampulitikang interes, panloob na presyon, at kawalan ng tiwala ay patuloy na nagbabanta sa katatagan nito. Ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan ng Israel, lalo na ni Netanyahu, ay magiging kritikal sa kapalaran ng kasunduan at sa kapayapaan sa rehiyon.
