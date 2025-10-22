Sigaw ng “Labayk Ya Hussain” ng mga Tagasuporta ng Iraq laban sa Koponan ng Saudi + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kamakailan, sa isang laban sa pagitan ng pambansang koponan ng Saudi Arabia at Iraq, ilang tagasuportang Saudi ang umano’y nagpakita ng lubhang bastos na pag-uugali sa pamamagitan ng paglapastangan sa katauhan ni Imam Hussain (a.s) at sa mga tagasunod ng Ahlul Bayt (a.s). Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkasuklam mula sa mga tagasuportang Iraqi at sa mas malawak na komunidad ng mga Shia Muslim.
Bilang tugon, sa kasunod na laban sa pagitan ng Iraqi club na Al-Shorta at ng Saudi club na Al-Ittihad, libu-libong tagasuportang Iraqi ang sabay-sabay na sumigaw ng “Labayk Ya Hussain” sa loob ng stadium. Ang sigaw na ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng debosyon kay Imam Hussain (a.s) at isang matatag na tugon sa mga naunang insulto.
Mas malalim na pagsusuri:
Ang sigaw na “Labayk Ya Hussain” ay hindi lamang isang relihiyosong panawagan kundi isang simbolo ng paglaban sa kawalang-katarungan, lalo na sa konteksto ng kasaysayan ng Karbala. Sa mga mata ng maraming Shia Muslim, ito ay isang paninindigan sa harap ng pang-aapi, at sa pagkakataong ito, ginamit bilang tugon sa mga insultong itinuturing nilang hindi katanggap-tanggap.
Ang insidenteng ito ay nagpapakita kung paanong ang relihiyosong damdamin ay maaaring magsanib sa larangan ng pampalakasan, lalo na kapag ang dignidad ng mga banal na personalidad ay nadadamay. Sa isang rehiyon kung saan ang relihiyon ay malalim na nakaugat sa pagkakakilanlan ng mga tao, ang ganitong mga kilos ay may potensyal na magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa at komunidad.
Gayundin, ang kolektibong sigaw ng mga tagasuportang Iraqi ay maaaring ituring na isang uri ng mapayapang protesta—isang paraan ng pagpapahayag ng pagkadismaya at paninindigan sa harap ng insulto, habang nananatiling nasa loob ng balangkas ng pampublikong pagtitipon.
