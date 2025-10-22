Mahigit $35 bilyong pagkalugi ang tinaya ng mga kumpanyang pandaigdig dahil sa mga taripa ng administrasyong Trump, ngunit inaasahang bababa ito dahil

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Reuters na inilathala ng U.S. News & World Report, tinatayang mahigit $35 bilyon ang kabuuang gastos na inaasahang pasanin ng mga kumpanyang pandaigdig sa ikatlong quarter ng 2025 bilang epekto ng mga taripa na ipinataw ng administrasyong Trump. Ang mga taripang ito ay bahagi ng patuloy na estratehiya ng White House upang maprotektahan ang mga industriya ng Amerika at pigilan ang pag-asa sa mga dayuhang produkto, partikular mula sa China.
Gayunpaman, maraming kumpanya ang nagsimulang ibaba ang kanilang mga paunang pagtataya ng pagkalugi. Ito ay dahil sa mga bagong kasunduang pangkalakalan na naglalayong bawasan ang epekto ng mga taripa. Ang mga negosasyong ito ay nagbigay ng mas malinaw na pananaw sa hinaharap at nagbukas ng mga alternatibong ruta ng kalakalan o mga bagong supplier na hindi saklaw ng mga taripa.
Mga pangunahing sektor na apektado:
Teknolohiya at elektronika: Maraming bahagi at materyales ang inaangkat mula sa Asya, kaya’t direktang naapektuhan ng mga taripa.
Automotive: Ang mga bahagi ng sasakyan mula sa China at Europa ay tumaas ang presyo, na nagdulot ng dagdag na gastos sa produksyon.
Agrikultura at pagkain: Ang mga retaliatory tariffs mula sa ibang bansa ay nakaapekto sa mga exporter ng produktong agrikultural ng U.S., na nagdulot din ng kawalang-tiyak sa pandaigdigang supply chain.
Pangkalahatang pananaw:
Bagama’t nananatiling mataas ang kabuuang halaga ng epekto ng mga taripa, ang pag-asa sa mga bagong kasunduan sa kalakalan ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa mga negosyo. Gayunpaman, nananatiling hamon ang hindi tiyak na direksyon ng mga patakaran sa kalakalan ng U.S., lalo na sa harap ng mga patuloy na tensyon sa pagitan ng mga pangunahing ekonomiya tulad ng U.S. at China.
Konklusyon:
Ang $35 bilyong tinayang pagkalugi ay nagpapakita ng lawak ng epekto ng mga patakarang proteksyunista sa pandaigdigang ekonomiya. Habang may mga hakbang upang mapagaan ang epekto nito, malinaw na ang mga negosyo ay kailangang maging mas mapagmatyag at maagap sa pag-angkop sa pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang kalakalan.
Pinagkukunan: U.S. News – Global Companies Hit by More Than $35 Billion in US Tariffs
