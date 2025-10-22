Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Punong Ministro ng Canada na si Mark Carney ay nagdeklara na aarestuhin si Benjamin Netanyahu kung siya ay pumasok sa Canada, bilang paggalang sa utos ng International Criminal Court (ICC).
Sa isang panayam na inilathala noong Oktubre 17, 2025 sa Bloomberg Podcasts, tahasang sinabi ni Mark Carney, Punong Ministro ng Canada, na ang kanyang pamahalaan ay magpapatupad ng utos ng pag-aresto mula sa International Criminal Court (ICC) laban kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, kung sakaling siya ay bumisita sa Canada.
Mga mahahalagang punto mula sa ulat:
Paggalang sa batas internasyonal: Ayon kay Carney, ang Canada ay kikilos alinsunod sa batas internasyonal at sa kanilang patakaran sa pandaigdigang legalidad. Kung pumasok si Netanyahu sa bansa, siya ay aarestuhin batay sa utos ng ICC.
Utos ng ICC: Noong Nobyembre 2024, ang ICC na nakabase sa The Hague ay naglabas ng arrest warrant laban kay Netanyahu at sa dating Ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Gallant, kaugnay ng mga paratang ng war crimes at crimes against humanity sa Gaza.
Tugon ng Israel: Nanawagan ang pamahalaan ng Israel kay Carney na bawiin ang kanyang suporta sa ICC warrant, at iginiit na dapat tanggapin si Netanyahu bilang pinuno ng tanging demokratikong estado ng mga Hudyo sa Gitnang Silangan.
Mas malalim na pagsusuri:
Ang pahayag ni Carney ay isang makasaysayang hakbang sa pandaigdigang diplomasiya, dahil bihira ang mga bansa na hayagang nagsasabing ipatutupad nila ang mga utos ng ICC laban sa mga aktibong pinuno ng estado. Ipinapakita nito ang matibay na paninindigan ng Canada sa karapatang pantao at batas internasyonal, lalo na sa konteksto ng mga alitan sa Gitnang Silangan.
Gayundin, ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng diplomatikong tensyon sa pagitan ng Canada at Israel, lalo na’t may mga sensitibong usapin sa pandaigdigang pulitika kaugnay ng Palestina, Gaza, at mga karapatang pantao.
