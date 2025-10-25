Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang relasyon sa pagitan ng European Union (EU) at China ay may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakaran sa negosyo. Sa kasalukuyang panahon, na binabalot ng mga pagbabago sa geopolitika, ugnayang pang-ekonomiya, at kompetisyong teknolohikal, nagiging pabago-bago at masalimuot ang ugnayang ito. Sa timeline na ito, layunin nating itala ang mahahalagang pangyayari at pag-unlad na humuhubog sa ugnayan ng EU at China.
Halalan sa European Parliament (Hunyo 6–9, 2024)
Ang halalan sa European Parliament ay nagbukas ng bagong yugto sa relasyon ng EU at China. Lumabas sa resulta ng halalan ang malaking pagbabago sa pulitikal na tanawin, kung saan nabawasan ang suporta sa mga partidong sentrista at lumakas ang mga grupong makakanan tulad ng Identity and Democracy (ID) at European Conservatives and Reformists (ECR). Ang pagbabagong ito ay inaasahang makaaapekto sa pananaw ng EU sa China, na maaaring magdulot ng mas maraming magkakaibang at minsan ay salungat na pananaw sa mga patakaran.
Suporta sa Negosyo
Tradisyonal na Pananaw ng EU sa China
Noong 2019, inilathala ng EU ang EU-China Strategic Outlook na naglarawan sa relasyon bilang isang “pakikipagtulungan, kompetisyon, at sistemikong tunggalian.” Ang tatlong aspeto ng ugnayang ito ay muling pinagtibay sa Konklusyon ng European Council hinggil sa China.
Pagbabago ng Diskurso: Talumpati ni Ursula von der Leyen
Noong Marso 30, 2023, sa isang mahalagang talumpati, ipinahayag ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission ang mas matatag na posisyon ng EU laban sa China. Pinalakas pa ito ng paglalabas ng European Economic Security Strategy noong Hunyo ng parehong taon.
EU-China Summit (Disyembre 7–8, 2023)
Ang summit ay naging mahalagang pagkakataon para muling buhayin ng EU ang pakikipag-ugnayan sa China sa ilalim ng bagong mga kondisyon. Dahil sa mahalagang papel ng China sa pandaigdigang ekonomiya, binigyang-diin ng EU ang pangangailangan para sa matitibay na regulasyon upang labanan ang mga pagbaluktot sa merkado at palakasin ang katatagan ng supply chain.
Pagkakawatak-watak sa EU Parliament
Matapos ang halalan noong 2024, lumitaw ang mas mataas na antas ng pagkakawatak-watak sa loob ng EU Parliament. Ito ay nagpapahiwatig ng mas kumplikado at hindi tiyak na landas sa pagbuo ng isang magkakaisang estratehiya patungkol sa China. Ang kawalang-katiyakan na ito ay nagdudulot ng hamon sa mga kumpanyang Europeo na nakikipagnegosyo sa China, gayundin sa mga kumpanyang Tsino at pandaigdigang negosyo na may operasyon sa Europa.
Pananaw ng China sa EU
Sa gitna ng mga pagbabagong ito, masusing minamasdan ng pamahalaang Tsino ang mga nagbabagong dinamika sa loob ng EU. Layunin ng China na makabuo ng mga alyado sa loob ng European bloc. Ipinakita ito sa kamakailang pagbisita ni Pangulong Xi Jinping sa Europa, kabilang ang mga opisyal na pagbisita sa France, Serbia, at Hungary. Sa kanyang talumpati, muling binigyang-diin ni Xi ang kahalagahan ng EU bilang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng China.
Mga Bagong Working Groups para sa Kooperasyon
Upang pamahalaan ang magkakaibang pananaw at isulong ang kooperasyon sa mga pinagkakasunduang interes, bumuo ang EU ng mga bagong cross-regional working groups. Nakatuon ang mga grupong ito sa mga sektor tulad ng agrikultura, abyasyon, artificial intelligence, enerhiya, at pananalapi — layuning palakasin ang katatagan at isulong ang dayalogo.
Isang Timeline ng Relasyon ng EU at China
Sa artikulong ito, inilalahad namin ang isang timeline ng mga kaganapan sa relasyon ng EU at China kasunod ng halalan sa EU Parliament. Ipinapakita nito ang mga hamon at oportunidad na dala ng bagong yugto sa kanilang bilateral na ugnayan.
