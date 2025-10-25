Pahayag ni Pangulong Nicolás Maduro: Hindi Kami Susuko sa Digmaang Sikolohikal ng Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela na ang kanyang bansa ay araw-araw na hinaharap ang mga banta mula sa "imperyo ng Amerika," na tinutukoy niya bilang isang uri ng tuloy-tuloy na digmaang sikolohikal. Ayon sa kanya:
“Araw-araw kaming binabantaan ng imperyo ng Amerika. Isa itong digmaang sikolohikal na walang tigil.”
“Layunin nila ang pagpapalit ng pamahalaan, ngunit tulad ng dati, sila ay mabibigo. Ang mamamayang Venezuelan ay gising, mulat, at handang ipagtanggol ang kanilang bayan.”
Nilalaman ng pagsusuri
Ang pahayag ni Maduro ay nagpapakita ng ilang mahahalagang tema:
1. Paglalarawan sa Amerika bilang "Imperyo"
Ginamit ni Maduro ang salitang “imperyo” upang ipahiwatig ang pananaw niya sa Estados Unidos bilang isang makapangyarihang bansang gumagamit ng impluwensya at presyur upang baguhin ang mga gobyerno sa ibang bansa.
Ang ganitong retorika ay karaniwan sa mga lider na kritikal sa Western foreign policy, lalo na sa Latin America.
2. Digmaang Sikolohikal
Ang “digmaang sikolohikal” ay tumutukoy sa mga taktika ng presyur, propaganda, at pananakot na hindi pisikal ngunit nakaaapekto sa moral, kaisipan, at paninindigan ng isang bansa.
Sa konteksto ng Venezuela, maaaring kabilang dito ang mga parusa, diplomatikong presyur, at media narratives na tumutuligsa sa pamahalaan ni Maduro.
3. Pagpapakita ng Katatagan ng Mamamayan
Binibigyang-diin ni Maduro ang pagiging mulat at matatag ng mga mamamayan ng Venezuela, na aniya’y hindi basta-basta magpapadala sa panlabas na presyur.
Ito ay bahagi ng diskursong pambansa na naglalayong palakasin ang damdaming makabayan sa harap ng krisis.
Konteksto ng Pahayag
Ang Venezuela ay matagal nang nasa ilalim ng mga internasyonal na parusa, partikular mula sa Estados Unidos, dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao, katiwalian, at hindi demokratikong pamumuno. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang pamahalaan ni Maduro, at patuloy ang kanyang retorika laban sa Western intervention.
Impormasyon sa Filipino
Ayon kay Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela:
