Ayon sa militar ng Israel, si Fatouni, komandante ng anti-tank unit ng puwersang Radwan ng Hezbollah sa timog Lebanon, ay pinaslang. Gayunman, hindi pa ito kinukumpirma ng Islamic Resistance. Ang hakbang na ito ay tinuturing na bahagi ng estratehiya ng Israel upang pahinain ang kakayahang operasyonal ng Hezbollah sa gitna ng tumitinding tensyon sa hangganan.
Ngayong Sabado, sa isang pahayag, sinabi ng militar ng rehimeng Siyonista na kanilang tinarget at pinaslang si “Zein al-Abidin Fatouni,” komandante ng anti-tank unit ng puwersang Radwan ng Hezbollah, sa rehiyon ng Jibshit sa timog Lebanon. Hanggang ngayon, hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng Islamic Resistance ng Lebanon ang akusasyong ito.
Detalye ng Akusasyon ng Militar ng Israel
Batay sa mga ulat mula sa rehiyonal na media, sinasabi ng militar ng Israel na isinagawa ang operasyon bilang tugon sa mga aktibidad ng Hezbollah sa mga hangganang rehiyon. Si Fatouni ay kilala bilang isa sa mga prominenteng komandante ng anti-tank unit ng puwersang Radwan—isang yunit na may mahalagang papel sa pagtugon sa mga armored na galaw ng militar ng Israel sa timog Lebanon.
Reaksyon ng Hezbollah
Hanggang sa oras ng pagsulat ng balitang ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa Hezbollah ng Lebanon o sa mga opisyal na sanggunian ng Islamic Resistance. Sa mga katulad na kaso, karaniwang nagbibigay ng opisyal na posisyon ang Hezbollah matapos ang masusing pagsusuri sa lugar at kumpirmasyon ng impormasyon.
Mga Sanhi ng Tension sa Timog Lebanon
Sa mga nakaraang linggo, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at ng rehimeng Siyonista sa mga hangganang rehiyon ng timog Lebanon. Ang mga airstrike, palitan ng artillery fire, at mga target na operasyon mula sa magkabilang panig ay lubos na nakaapekto sa seguridad ng rehiyon. Paulit-ulit na inaangkin ng militar ng Israel na kanilang tinarget ang mga field commander ng Hezbollah, ngunit ang katotohanan ng mga akusasyong ito ay kadalasang pinagdududahan.
Puwersang Radwan: Espesyal na Yunit ng Hezbollah
Ang puwersang Radwan ay isang elite na sangay ng Hezbollah na may tungkuling magsagawa ng mga espesyal na operasyon sa mga hangganang rehiyon. Ang mga puwersang ito ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga paglusob sa lupa at mga armored na operasyon ng militar ng Israel. Ang pagtutok sa kanilang mga komandante ay maaaring bahagi ng estratehiya ng Israel upang pahinain ang kakayahang operasyonal ng Hezbollah.
