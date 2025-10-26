Pagbabalik ng Banta ng ISIS sa Syria: Mga Iba’t Ibang Teroristang Pag-atake sa Raqqa at sa Hasakah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bagaman nawalan na ng kontrol sa lupa, nananatili pa rin ang kakayahan ng ISIS na magsagawa ng mga pagsabog, ambush, at asasinasyon sa Raqqa at Hasakah.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang taong 2025 ay nakasaksi ng makabuluhang pagtaas sa mga operasyon at pag-atake ng mga selula ng ISIS sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Syrian Democratic Forces (SDF) sa Syria.
Ang aktibidad na ito ay partikular na kapansin-pansin sa Raqqa at Hasakah, kung saan madalas na nagaganap ang mga pag-atake ng ISIS. Ipinapakita nito na ang grupo ay patuloy na nakagagalaw at sinasamantala ang anumang kahinaan sa seguridad upang muling buuin ang kanilang lakas at magsagawa ng biglaang pag-atake.
Bagaman mahigit pitong taon nang walang kontrol sa lupa ang ISIS sa mga rehiyong ito, nananatili pa rin ang kanilang kakayahang militar at pangseguridad na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng mga pag-atakeng nakakaapekto sa katatagan ng rehiyon.
Ang mga taktika ng ISIS ay iba-iba, kabilang ang mga pagsabog, ambush, at mga operasyong asasinasyon. Pinatutunayan nito na hindi pa tuluyang natalo ang ISIS at patuloy itong nagsusumikap na manatiling aktibo at epektibo sa larangan ng seguridad sa Syria.
Ayon sa datos ng Syrian Observatory for Human Rights, mula sa simula ng taong 2025 hanggang sa kasalukuyan, nakapagsagawa na ang mga selula ng ISIS ng 31 operasyon sa mga rehiyon ng Raqqa at Hasakah.
