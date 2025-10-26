Sagupaan sa Pagitan ng Taliban at Tajikistan sa Hangganan ng Badakhshan: Tension Dahil sa Ilog Amu

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga lokal na sanggunian sa lalawigan ng Badakhshan sa Afghanistan, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at mga guwardiyang panghangganan ng Tajikistan sa rehiyon ng Dawang—isang sagupaan na, ayon sa kanila, ay naganap malapit sa mga proyekto ng pagmimina ng ginto at kasunod ng pagbabago sa daloy ng tubig ng Ilog Amu, na nagdulot ng mga nasawi.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ngayong Sabado, ika-3 ng Aban, iniulat ng mga lokal na sanggunian sa Badakhshan na naganap ang sagupaan sa hangganan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at mga guwardiyang panghangganan ng Tajikistan sa nayon ng Dawang, na bahagi ng distrito ng Shahr-e Bozorg. Ang sagupaan ay naganap sa isang lugar kung saan aktibo ang mga proyekto ng pagmimina ng ginto, at may mga kumpanyang Tsino na kasangkot dito.
Sanhi ng Sagupaan: Pagbabago ng Daloy ng Ilog Amu
Ayon sa mga lokal na sanggunian, ang pangunahing dahilan ng sagupaan ay ang pagbabago ng direksyon ng daloy ng tubig sa Ilog Amu—isang isyung dati nang naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang ilog na ito ay nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng Afghanistan at Tajikistan, at anumang pagbabago sa daloy nito ay maaaring magdulot ng mga epekto sa seguridad at ekonomiya.
Mga Nasawi: Hindi Pa Tiyak ang Bilang
Kinumpirma ng mga sanggunian na nagkaroon ng mga nasawi sa sagupaan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa tiyak ang eksaktong bilang ng mga biktima. Wala pang opisyal na pahayag mula sa mga opisyal ng Tajikistan ukol sa insidenteng ito.
Pagpupulong ng Taliban Kasama ang Bagong Gobernador ng Badakhshan
Kasunod ng insidente, nagsagawa ng pagpupulong ang mga opisyal ng Taliban kasama si Ismail Ghaznavi, ang bagong gobernador ng grupo para sa lalawigan ng Badakhshan. Layunin ng pagpupulong ang pagsusuri sa kalagayang pangseguridad ng rehiyon at ang pamamahala sa mga epekto ng sagupaan.
Kasaysayan ng Tension
Ang distrito ng Shahr-e Bozorg ay dati na ring nakaranas ng mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at mga guwardiyang panghangganan ng Tajikistan. Dahil sa heograpikal na lokasyon at likas-yaman ng rehiyon, nananatiling mataas ang posibilidad ng pag-ulit ng ganitong mga tensyon sa hinaharap.
……………….
328
Your Comment