Ang mga Kabataan mula sa Mahihirap na Lugar ng Iraq ay Nagiging mga Bituin ng Digital na Mundo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula sa makikitid na eskinita ng Baghdad at Basra, isang bagong henerasyon ng mga digital influencer ang lumitaw—mga kabataang gumagamit ng simpleng cellphone upang ikuwento ang kanilang buhay at bumuo ng bagong reputasyon sa lipunan.
Sa Iraq, lumitaw ang mga bagong mukha mula sa mahihirap na lugar ng Baghdad, Basra, at mga lungsod sa timog. Sa pamamagitan ng simpleng cellphone at personal na pagkamalikhain, nagawa ng mga kabataang ito na makamit ang bagong posisyon sa lipunan. Ang bagong henerasyong ito ng mga “digital influencer” ay nagpapakita ng naiibang imahe ng kanilang sarili at ng kanilang kapaligiran sa isang lipunang matagal na silang isinantabi.
Batay sa ulat ng pahayagang Al-Arabi Al-Jadeed at datos mula sa Digital Media Center ng Iraq, umabot na sa humigit-kumulang 34 milyong tao ang gumagamit ng social media sa bansa noong 2025—katumbas ng halos 74% ng populasyon. Ang pag-usbong ng mga plataporma tulad ng TikTok ay nagbigay daan sa mga kabataan mula sa mga kulang sa pribilehiyong lugar ng Iraq upang maiparinig ang kanilang tinig at kung minsan ay makakuha pa ng bagong pinagkakakitaan.
Si Karar mula sa Sadr City sa Baghdad, na dating manggagawa sa isang pandayan, ay ngayon may daan-daang libong tagasubaybay sa TikTok dahil sa kanyang mga simpleng video tungkol sa araw-araw niyang trabaho. Aniya, “Hindi ko inakalang makikilala ako sa pamamagitan ng pagkuha ng video sa aking trabaho, pero natuwa ang mga tao sa totoong buhay na ipinapakita namin.”
Si Doaa mula sa Basra ay nagtuturo ng pananahi at muling pagdidisenyo ng mga damit sa Instagram, at nagawang gawing isang edukasyonal at inspirasyonal na plataporma ang kanyang pahina para sa mga kabataang babae.
Itinuturing ng mga eksperto ang phenomenon na ito bilang palatandaan ng panlipunang pagbabago. Ayon kay Dr. Ibrahim Al-Khalidi, propesor ng digital media, “Sa mga lugar na may mataas na antas ng kawalan ng trabaho, ang digital na kasikatan ay naging bagong landas para sa pagkamit ng panlipunan at ekonomikong kredibilidad. Ngayon, ang isang kabataan mula sa mahirap na lugar ay maaaring maabot ang milyong-milyong tagapanood gamit lamang ang isang cellphone at koneksyon sa internet.”
Sa kabilang banda, ayon kay Nahleh Hussein, isang social researcher, may dalawang panig ang epekto ng trend na ito. Bagaman nakamit ng mga kabataang Iraqi ang tiwala sa sarili at pagkamalikhain, ang ilan ay lumilihis sa mga panlipunang halaga upang makakuha ng mas maraming tagasubaybay—na naging sanhi ng mga legal na kaso laban sa ilang TikTok users sa Iraq.
Bilang tugon sa mabilis na paglaganap ng phenomenon na ito, ang Media and Communications Commission ng Iraq ay bumuo ng mga alituntunin para sa regulasyon ng mga sikat na personalidad sa internet. Ayon sa mga alituntuning ito, ang mga digital influencer ay kailangang magparehistro sa opisyal na sistema at magbayad ng taunang halaga mula 250,000 hanggang 1 milyong Iraqi dinar, depende sa bilang ng kanilang tagasubaybay. Layunin ng hakbang na ito ang pagpapataas ng transparency, paglaban sa mapanlinlang na mga advertisement, at pagsuporta sa mga grupong nasa panganib.
Sa pagtatapos, binigyang-diin ni Mahmoud Al-Rubaie, pinuno ng Board of Commissioners ng Media and Communications Commission ng Iraq: “Dapat tayong magtatag ng bagong digital na kultura sa Iraq upang magamit ang teknolohiya para sa kaunlaran at trabaho. Ang digital na mundo ay isang oportunidad—kung ito ay pamamahalaan nang tama.”
