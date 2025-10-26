Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mekanismong “Snapback” ay nagpasiklab ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Iran at Russia, ayon sa ulat ng Atlantic Council. Ang muling pagbabalik ng mga parusang pandaigdig laban sa Iran ay nagbukas ng pinto para sa mas matibay na kooperasyong pampulitika at pang-ekonomiya sa pagitan ng Tehran at Moscow.
1. Pinagmulan ng Tension: Snapback Mechanism
Noong Setyembre 2025, ang tatlong bansang Europeo—France, Germany, at United Kingdom—ay nag-activate ng mekanismong tinatawag na “Snapback”, na nagbabalik ng mga parusang ipinataw ng United Nations Security Council laban sa Iran. Ang hakbang na ito ay nagpalala ng tensyon sa pagitan ng Iran at Kanluran, lalo na sa usapin ng nuclear program.
2. Reaksyon ng Russia: Pagtutol at Suporta sa Iran
Tinuligsa ng Russia ang hakbang bilang ilegal at walang bisa sa pandaigdigang batas, at agad na nagpahayag ng suporta sa Iran. Ayon sa ulats ng ISNA, ang ganitong posisyon ng Moscow ay nagpalalim sa bilateral na relasyon, lalo na sa larangan ng enerhiya, seguridad, at teknolohiya.
3. Estratehikong Paglapit ng Iran sa Silangan
Ayon sa mga analyst, ang patuloy na isolationist policies ng Kanluran ay nagtutulak sa Iran na lumapit sa Silangan, partikular sa Russia at China. Parehong bansa ay may interes na labanan ang impluwensya ng Estados Unidos, kaya’t ang kanilang strategic alignment ay nagiging mas matibay.
4. Epekto sa Pandaigdigang Diplomasya
Ang Snapback ay hindi lamang isang teknikal na hakbang sa larangan ng nuclear diplomacy—ito ay naging trigger point para sa muling pagbubuo ng mga geopolitical alliances. Ang Iran at Russia, ayon sa Atlantic Council, ay parehong pragmatic actors na handang palalimin ang kanilang ugnayan habang ang Kanluran ay patuloy sa pagpapatupad ng mga parusa.
5. Pagbabago sa Pandaigdigang Estruktura
Ang paglapit ng Iran sa Russia ay bahagi ng mas malawak na rebalancing sa pandaigdigang kapangyarihan. Sa harap ng unilateralism ng Kanluran, ang mga bansang tulad ng Iran, Russia, at China ay nagsusulong ng multipolar world order kung saan mas maraming tinig ang naririnig sa mga pandaigdigang usapan.
