Batay sa mga sinabi ni Mikhail Ulyanov, ang Estados Unidos at Israel ang pangunahing responsable sa kasalukuyang kalagayan ng nuclear program ng Iran, kasunod ng pagwawakas ng bisa ng UN Resolution 2231.
Sino nga ba si Ulyanov?
Si Mikhail Ulyanov ay ang permanenteng kinatawan ng Russia sa mga pandaigdigang organisasyon sa Vienna, kabilang ang International Atomic Energy Agency (IAEA). Kilala siya sa kanyang matatag na posisyon sa mga usaping nuklear, lalo na sa suporta ng Russia sa Iran.
Ano nga ba ang Resolution 2231?
Ang UN Security Council Resolution 2231, na pinagtibay noong 2015, ay nagsilbing legal na batayan ng Iran nuclear deal (JCPOA). Sa bisa nito, tinanggal ang ilang internasyonal na parusa kapalit ng mahigpit na inspeksyon sa nuclear program ng Iran. Natapos ang bisa ng resolusyong ito noong Oktubre 2025, na nagdulot ng pagbabago sa mandato ng IAEA.
Ano ang sinasabi ni Ulyanov?
Sa kanyang pahayag sa social media platform X, binigyang-diin ni Ulyanov na:
Tatlong linggo mula ngayon, tatalakayin ng IAEA Board of Governors ang nuclear file ng Iran.
Si Rafael Grossi, Director General ng IAEA, ay hindi na magbibigay ng ulat tungkol sa Iran sa ilalim ng JCPOA, kundi sa ilalim na lamang ng Comprehensive Safeguards Agreement (CSA).
Ayon kay Ulyanov, ang pagbabagong ito ay bunga ng agresyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran.
Diplomatic Implications
Ang pahayag ni Ulyanov ay nagpapahiwatig ng pagkakahiwalay ng Kanluran at Silangan sa usaping nuklear. Habang ang Estados Unidos at Israel ay patuloy na pinupuna ang Iran, ang Russia (at China) ay nagpapakita ng suporta sa Tehran, na maaaring magpalalim ng geopolitical alignment sa rehiyon.
Epekto sa Iran Nuclear Monitoring
Dahil sa pagwawakas ng Resolution 2231, ang IAEA ay limitado na lamang sa basic safeguards monitoring, hindi na sa mas detalyado at mahigpit na inspeksyon sa ilalim ng JCPOA. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon at pagbabawas ng transparency sa nuclear activities ng Iran.
