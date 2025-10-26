Ayon sa survey ng Statista mula Oktubre 2024 hanggang Setyembre 2025, mahigit 50% ng mga tao sa buong mundo ang itinuturing ang mataas na gastusin sa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa survey ng Statista mula Oktubre 2024 hanggang Setyembre 2025, mahigit 50% ng mga tao sa buong mundo ang itinuturing ang mataas na gastusin sa pamumuhay bilang pinakamalaking problema sa kanilang bansa.
Global na Pagsusuri sa mga Pangunahing Suliranin ng Mamamayan
Inflation at Gastusin sa Pamumuhay: Pinakamataas na Alalahanin
Batay sa datos ng Statista na sumaklaw sa 21 bansa, mahigit kalahati ng mga respondente ang nagsabing ang mataas na halaga ng pamumuhay—kasama ang presyo ng pagkain, kuryente, at pabahay—ang pangunahing suliranin sa kanilang bansa. Ito ang pinakamataas na porsyento sa lahat ng 17 isyung sinuri sa survey.
Estados Unidos: Krimen, Ekonomiya, at Kalusugan
Sa Amerika, 40% ng mga mamamayan ang nagsabing ang mga pangunahing problema ay:
Krimen at karahasan
Kalagayan ng ekonomiya
Kalusugan at serbisyong panlipunan
Kahirapan at pabahay
Bukod dito, 42% ng mga Amerikano ang nagbanggit ng krimen bilang pangunahing alalahanin—mas mataas kaysa sa 25–33% sa mga bansang Europeo at Asyano.
Iba Pang Suliranin: Edukasyon, Migrasyon, at Klima
Tinatayang isang-katlo ng mga respondente sa iba’t ibang bansa ang nagbanggit ng mga sumusunod bilang pangunahing isyu:
Edukasyon
Migrasyon
Kawalan ng trabaho
Pagbabago ng klima
Bagaman hindi kasing taas ng alalahanin sa inflation, nananatiling mahalaga ang mga isyung ito sa pandaigdigang diskurso.
Paglaganap ng Alalahanin sa Inflation
Ang pagtaas ng presyo ay naging pangkaraniwan sa maraming bansa, dulot ng mga salik tulad ng:
Pandemya at epekto nito sa supply chain
Digmaan sa Ukraine at pagtaas ng presyo ng enerhiya
• Pagbabago sa pandaigdigang merkado ng pagkain
Ang mga bansang may mataas na inflation rate ay nakaranas ng mas matinding pressure sa mga mamamayan, na nagdulot ng protesta, pagbabago sa polisiya, at pagtaas ng demand sa tulong mula sa pamahalaan.
Konklusyon
Ang survey ay nagpapakita ng malawakang epekto ng inflation sa kalidad ng buhay ng mga tao sa buong mundo. Habang iba’t ibang bansa ay may kanya-kanyang isyu, ang gastusin sa pamumuhay ay nananatiling pinaka-malawak na alalahanin, na dapat tugunan sa pamamagitan ng matalinong polisiya, internasyonal na kooperasyon, at lokal na suporta.
…………..
328
Your Comment