Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula nang sumiklab ang digmaan sa Ukraine, ang Russia ay nagbago ng direksyon sa pag-export ng enerhiya—mula Europa patungong Asya, lalo na sa China at India—ngunit nahaharap ito sa mga hamon sa imprastruktura, presyo, at negosasyon.
Geopolitikal na Pagbabago sa Enerhiya
Simula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022, ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay pumasok sa isang bagong yugto ng geopolitical realignment. Ang malawakang parusa ng Kanluran, lalo na ng European Union, ay nagdulot ng pagbagsak ng export ng gas at coal ng Russia sa Europa.
Pagtuon sa Asya: China at India bilang Alternatibo
Bilang tugon, itinutok ng Russia ang export nito sa mga bansang Asyano, partikular sa China at India. Ayon sa ulat ng Voronoi Energy, mula 2021 hanggang 2024:
Bumagsak ang export ng Russia sa EU ng 89% (mula 2.3M bpd sa 0.26M bpd)
Tumaas ang export sa India ng 2,340% (mula 0.07M bpd sa 1.79M bpd)
Lumago ang export sa China ng 36% (mula 1.6M bpd sa 2.17M bpd)
Mga Hadlang sa Paglipat
Bagaman nakatulong ang pagtuon sa Asya upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng sektor ng enerhiya ng Russia, may mga malalaking hamon:
Limitadong imprastruktura para sa transportasyon ng enerhiya sa silangan
Mataas na gastos sa logistik at shipping
Kakulangan sa long-term investment para sa bagong pipeline at terminal
Presyo at Negosasyon: Bawas Kita, Bawas Lakas
Upang makapasok sa mga bagong merkado, napilitan ang Russia na magbigay ng malalaking diskwento sa presyo, na nagresulta sa:
Pagbaba ng kita
Pagkawala ng leverage sa negosasyon
Pagkakaasa sa ilang piling buyer tulad ng China at India, na may sariling interes sa presyo at dami ng supply
Pangmatagalang Epekto
Ayon sa mga analyst, malabong maibalik ng Russia ang dating posisyon nito sa pandaigdigang merkado ng enerhiya sa maikling panahon. Ang dating diversified export base sa Europa ay napalitan ng mas limitadong access sa Asya, na nangangailangan ng strategic overhaul sa polisiya, imprastruktura, at diplomatikong relasyon.
