Matatag na Tugon ng Iraqi Resistance sa Emisaryo ni Trump / Ang Sandata ng Resistance ay Nagbunga ng Pinakamapaghimalang Sakripisyo, Kabilang ang Pag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang media outlet sa Iraq ang nag-ulat ng matatag na tugon ng Islamic Resistance ng Iraq sa mga mapanghimasok na pahayag ng emisaryo ng Pangulo ng Amerika tungkol sa sandata ng resistance. Idinagdag nito na binibigyang-diin ng mga grupong resistance na sila ay nagpapasya lamang batay sa pambansang interes ng Iraq.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), si "Mark Savia," emisaryo ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika para sa mga usapin sa Iraq, ay tahasang nagsabi na "ang kanyang pangunahing layunin sa Iraq ay ang pagbuwag sa mga grupong resistance." Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng mas agresibong pananaw ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika kumpara sa mga nakaraang pamahalaan.
Ang emisaryo ni Trump, na itinalaga sa posisyon anim na araw na ang nakalipas, ay nagsalita sa isang agresibong tono na may pangakong pagbabago sa ugnayan ng Baghdad at Washington. Sinabi niya: "Makikipagtulungan kami sa lahat ng panig sa Iraq upang matiyak ang isang malakas na Iraq na maaaring maging tunay na kaalyado ng Amerika — malayo sa mga rehiyonal na alitan."
Idinagdag pa niya: "Nais kong muling gawing dakila ang Iraq, at isang bagong yugto ng kooperasyon ang aktwal na nagsimula na."
Ayon sa ulat, ang mga pahayag ng emisaryo ng Amerika ay agad na tinugon mula sa loob ng Iraq.
Isang mapagkakatiwalaang pinagmulan na malapit sa mga grupong resistance sa isang panayam sa Baghdad Al-Youm ay binigyang-diin na ang mga prinsipyo ng resistance ay hindi magbabago, anuman ang sinuman — emisaryo man ni Trump o hindi.
Binigyang-diin din niya na ang mga desisyon ng mga grupong ito ay pangunahing nagmumula sa pambansang interes ng Iraq.
Ang pinagmulan, na hindi pinangalanan ng Baghdad Al-Youm, ay idinagdag: Ang mga grupong ito ay hindi nagbibigay-pansin sa mga ulat mula sa Kanluran o Amerika na kadalasang naglalaman ng mga planadong mensahe o pinalalabis na impormasyon upang sirain ang kanilang imahe sa publiko.
Idinagdag pa niya na ang mga grupong ito ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Iraq at walang pangunahing hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila.
Binanggit ng pinagmulan: "Ang mga sandata ng mga grupong resistance ay mga sandata ng mga Iraqi upang pigilan ang anumang panloob o panlabas na agresyon, at hindi katanggap-tanggap na isang banyagang panig ang magtakda ng kapalaran ng mga ito."
Dagdag pa niya: "Ang mga sandatang ito ay nagbunga ng pinakamapaghimalang sakripisyo, kabilang ang pagpapaalis sa mga mananakop, pakikibaka laban sa mga ekstremista, at pagpapalaya sa mga lungsod mula sa mga terorista."
Sa huli, binigyang-diin ng pinagmulan: "Ang mga grupong resistance ay bahagi ng kaluluwa ng mamamayan, na hindi maaaring alisin sa kanila sa pamamagitan ng mga desisyon o kagustuhan ng mga banyaga."
