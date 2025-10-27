Reaksyon ng mga Siyonista sa mga Pananaw ni Trump: Hindi Kami Nasasakupan ng Amerika!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kasalukuyang kalagayan ng Israel, bunga ng pag-asa nito sa mga patakaran ng Amerika at mga panloob na hamon, ay naging isa sa mga makasaysayang punto sa ugnayang pandaigdig ng rehimen. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring humantong sa mga estratehikong pagbabago sa mga patakaran ng Israel at sa paraan ng pakikisalamuha nito sa pandaigdigang komunidad at sa mga Palestino.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang mga kamakailang pagbabago sa mga patakaran ng rehimen ng mga Siyonista, lalo na sa panahon ng pamumuno ni Donald Trump, ay nagpapakita ng panloob na tensyon at mga estratehikong hamon sa rehimen.
Matinding batikos mula sa mga Israeli media at mga personalidad sa politika tungkol sa labis na pag-asa sa Amerika at kawalan ng kalayaan sa paggawa ng desisyon ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala sa pandaigdigang posisyon ng Israel. Ito ay malinaw sa mga pahayag nina Naftali Bennett, dating Punong Ministro, at Itamar Ben Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimen ng mga Siyonista, na parehong binibigyang-diin ang kalayaan ng Israel ngunit kinikilala rin ang impluwensya ng mga patakaran ng Amerika sa kanilang seguridad at mga desisyon.
Samantala, ang mga pahayag ng Ministro ng Pananalapi ng rehimen tungkol sa pagpapatupad ng soberanya sa West Bank at pagtutol sa pagtatatag ng pamahalaang Palestino ay nagpapakita na patuloy pa rin ang Israel sa pagtutok sa mga layunin nito sa mga sinasakop na teritoryo. Sa kabila ng mga seryosong hamon sa loob at labas ng bansa, ang mga posisyong ito ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon at lumikha ng mas mahirap na landas para sa mga negosasyong pangkapayapaan.
Sa kabilang banda, ang pagtatatag ng base militar ng Amerika sa Kiryat Gat at ang papel nito sa koordinasyon ng mga usapin sa Gaza ay nagpapakita ng lalim ng pag-asa ng Israel sa Estados Unidos. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nagpapalala sa mga panloob na hamon ng rehimen kundi maaari ring humantong sa paghina ng posisyon nito sa pandaigdigang entablado, lalo na sa panahon kung kailan maraming bansa sa Kanluran at mga Demokratikong Amerikano ang bumabatikos sa mga patakaran ng Israel.
Israel, ang ika-51 estado ng Amerika!
Kasunod ng mga hakbang ni Donald Trump kaugnay ng rehimen ng mga Siyonista, kabilang ang mungkahi ng tigil-putukan sa Gaza at pagtutol sa plano ng Israel na magpatupad ng soberanya sa West Bank, binatikos ng Channel 12 ng rehimen ang mga hakbang na ito at sinabing ang Israel ay naging ika-51 estado ng Amerika.
Sa sikat na programa nitong "Ulpan Shishi," tinawag ng Channel 12 ang rehimen ng mga Siyonista bilang ika-51 estado ng Amerika, na para bang wala itong sariling kakayahan sa paggawa ng desisyon.
Kasabay nito, iginiit ng Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimen ang kanyang respeto kay Pangulong Trump ngunit binigyang-diin na ang rehimen ay malaya at hindi nasa ilalim ng impluwensya ng Washington.
Si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimen, ay nagpahayag ng espesyal na respeto kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ngunit iginiit na siya ay malaya at hindi nasa ilalim ng pangangasiwa ng Amerika.
Ang labis na pagtitiwala kay Trump ay isang estratehikong pagkakamali
Sinabi rin ni Naftali Bennett, dating Punong Ministro ng rehimen, na ang mga patakaran ng gabinete ni Netanyahu ay nagdulot ng pagbagsak ng pandaigdigang posisyon ng Israel dahil nawala ang suporta ng karamihan sa mga bansang Kanluranin, mga Demokratikong Amerikano, at kalahati ng mga Republikano sa Amerika.
Ang kalayaan ng Israel ay higit na nabawasan kaysa dati, at ito ay naging isang bansang halos nakadepende sa Amerika.
Isang base militar ng Amerika ang itinatag sa Kiryat Gat sa timog, na ang tungkulin ay ang koordinasyon ng mga usapin sa Gaza. Ang base na ito ay nagbibigay ng utos sa hukbong sandatahan ng Israel, at ang sitwasyong ito ay hindi katanggap-tanggap.
Kami ang tunay na may-ari ng West Bank!
Dagdag pa rito, bilang tugon sa posisyon ni Trump tungkol sa pagpapatupad ng soberanya ng mga Siyonista sa West Bank, sinabi ng Ministro ng Pananalapi ng rehimen: Muli naming binibigyang-diin ang pangangailangan ng pagpapatupad ng soberanya sa West Bank at ang pag-aalis ng mapanganib na ideya ng pagtatatag ng pamahalaang Palestino.
Idinagdag ni Smotrich: Sa mga pag-uusap ni Netanyahu kay Trump, hindi niya binanggit ang usapin ng pagpapatupad ng soberanya ng Israel sa West Bank. Magbabago lamang ang pananaw ni Trump tungkol sa pagsasanib ng West Bank kapag naunawaan niya ang kahalagahan nito sa aming pag-iral.
