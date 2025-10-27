Ulat ng Ministri ng Kalusugan ng Gaza sa Kalunus-lunos na Kalagayan ng Rehiyon Pagkatapos ng Tigil-putukan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa pahayag ng Ministri, mula nang ipatupad ang tigil-putukan ay walang gamot o kagamitan ang naipapasok sa Gaza, at nananatili ang mga limitasyon at pagkubkob sa rehiyong ito gaya ng dati.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang Ministri ng Kalusugan ng Gaza ay naglabas ng pahayag na nagsasabing ang sistemang medikal at pangkalusugan sa Gaza Strip ay nananatiling nasa kritikal na kalagayan, at walang pagbabago mula nang ipatupad ang tigil-putukan.
Muling binigyang-diin ng Ministri na walang gamot o medikal na kagamitan ang naipapasok sa Gaza mula nang magsimula ang tigil-putukan, at ang pagkubkob sa rehiyon ay patuloy pa rin.
Kasabay nito, iniulat ng Ministri ng Kalusugan ng Gaza na ang bilang ng mga martir sa Gaza ay umabot na sa 68,519 katao, at idinagdag na ang mga bangkay ng mga nawawala ay unti-unting natutuklasan sa limitadong operasyon ng pag-aalis ng mga guho.
Pagkakatuklas ng 80 Bangkay ng mga Martir mula sa Isang Pamilyang Palestino sa Gaza sa Ilalim ng Guho
Kahapon, iniulat ng mga rescue team sa Gaza na natagpuan nila ang mga bangkay ng 80 martir mula sa pamilya Shuheiber sa ilalim ng guho ng kanilang bahay, na nawasak sa mga naunang airstrike ng rehimen ng mga Siyonista sa Sabra district sa timog-kanluran ng lungsod ng Gaza.
Ang bilang na ito ay isang halimbawa lamang ng libu-libong nawawala sa ilalim ng mga guho sa Gaza.
Pagdating ng Egyptian Team sa Gaza para Maghanap ng mga Bangkay ng mga Martir
Samantala, isang delegasyon ng mga rescue personnel mula sa Egypt ang papasok sa Gaza Strip upang tumulong sa operasyon ng pagkilala at paghahanap ng mga natitirang bangkay ng mga martir sa gitna ng mga guho. Ang team na ito ay may dalang mga espesyal na kagamitan at makabagong teknolohiya.
