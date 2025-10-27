Kalihim-Heneral ng Hezbollah: May posibilidad ng digmaan / Handa kaming ipagtanggol ang Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binigyang-diin ni Sheikh Naim Qassem na may posibilidad ng digmaan laban sa Israel, ngunit hindi ito tiyak. Handa ang resistance na ipagtanggol ang Lebanon, kahit na may limitadong kagamitan lamang.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), sinabi ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah Lebanon, sa panayam sa network na "Al-Manar": May posibilidad ng digmaan, ngunit hindi ito tiyak; nakadepende ito sa kalkulasyon ng kaaway na Israeli batay sa mga datos sa larangan, kaya’t wala tayong magagawa kundi maging handa para sa posibilidad na ito.
Binigyang-diin niya na hindi makakamit ng Israel ang mga layunin nito sa Lebanon. Dagdag pa niya: Kung ipapataw sa amin ang digmaan, kahit isang piraso ng kahoy lang ang mayroon kami, hindi namin pahihintulutan ang sinumang Israeli na tumawid. Labanan namin sila hanggang sa huling tao—babae man o lalaki.
Ipinagpatuloy ni Sheikh Qassem: Ngayon ay mas mahusay na kami kaysa bago ang labanan ng "Awli al-Baas"; ibig sabihin, sa pakikitungo, damdamin, lakas, katatagan, dangal, at patuloy na pag-unlad ng kalooban. Narito kami bilang resistance at ginagampanan ang aming tungkulin. Ang pundasyon ng pagpapatuloy ng resistance ay pananampalataya at kalooban; ang sandata at bilang ay pandagdag lamang sa pananampalataya at kalooban.
Sinabi rin niya na ang resistance ay bahagyang nakabawi ng lakas at kahandaan, at ang pisikal na kakayahan nito—sa aming pananaw—ay patuloy na bumubuti. Ang resistance sa Lebanon ay pambansang resistance; bagaman ito ay aktibo sa Shiite na kapaligiran, ito ay para sa lahat ng sekta at para sa buong Lebanon.
Karapatan naming magkaroon ng sandata
Tungkol sa isyu ng eksklusibong paghawak ng sandata ng estado, binigyang-diin ng Kalihim-Heneral ng Hezbollah na ang pag-aari ng sandata ay hindi maihihiwalay na bahagi ng aming lehitimong karapatan upang ipagtanggol ang aming bayan at ang aming presensya, sapagkat hindi maihihiwalay ang aming pag-iral sa pag-iral ng aming bayan.
Idinagdag niya na ang presensyang militar ng Hezbollah ay kaugnay ng presensya ng mananakop na kaaway. Hindi pa tapos ang papel ng resistance dahil patuloy pa rin ang agresyon.
Nilinaw ni Sheikh Qassem na dapat kumilos ang hukbong sandatahan ng Lebanon laban sa agresyon, at kung hindi ito magampanan ng hukbo, dapat mayroong pambansang resistance na kikilos.
Sinabi niya na sa presensya ng hukbo at resistance, dapat may koordinasyon sa pagitan nila upang harapin ang agresyon. Handa ang Hezbollah na talakayin ang isang positibong estratehiyang pangdepensa kasama ang pamahalaan at hukbo ng Lebanon upang makamit ang pambansang estratehiyang pangseguridad.
Tungkol sa hukbo ng Lebanon, binigyang-diin niya: Ang hukbo ay pambansa, ang ideolohiya nito ay pambansa, at ang pagganap nito sa nakaraan at sa kasalukuyan ay maayos. Kaya naniniwala kami na ang hukbong pambansa ay nakakuha ng pagkakaisa ng mga Lebanese; ang kalagayang ito ay dapat mapanatili at ipagpatuloy.
Idinagdag niya na ang hukbo ng Lebanon ay kumikilos nang balanse sa pagsunod sa plano tungkol sa sandata. Dapat isaalang-alang na walang pag-iisip ng paglalaban sa kapaligiran sa harap ng anumang presyon. Lagi kaming kasama sa panawagan ng "Hukbo, Bayan, Resistance."
Dapat kumilos nang mas aktibo ang pamahalaan laban sa agresyon
Tungkol sa mga paulit-ulit na pag-atake ng Israel sa Lebanon, sinabi ni Sheikh Qassem na dapat kumilos nang mas aktibo ang pamahalaan ng Lebanon laban sa mga agresyong ito, at hinihiling namin sa pamahalaan na muling suriin ang papel ng mekanismong komite.
Tinalakay rin niya ang isyu ng muling pagtatayo at sinabi na ang responsibilidad ng muling pagtatayo ay nasa pamahalaan—mula simula hanggang wakas—dahil ang Israel ang agresor at ang Lebanon ang biktima ng agresyon. Kaya’t dapat simulan ng pamahalaan ang muling pagtatayo.
Idinagdag ng Kalihim-Heneral ng Hezbollah: Hindi kami humihiling sa pamahalaan ng bagay na lampas sa kakayahan nito; ngunit dapat simulan ng pamahalaan ang bahagi ng proyekto ng muling pagtatayo—hindi lamang ang mga imprastruktura, kundi ang kabuuang muling pagtatayo—magbukas ng pondo, humingi ng tulong mula sa labas, at magpataw ng presyon. Dapat simulan ng pamahalaan mula sa sarili nitong kapasidad.
Tungkol sa mga bihag at presyon sa pamahalaan
Tungkol sa mga bihag na Lebanese, sinabi niya na ang pangunahing responsibilidad ay nasa pamahalaan... Dapat tayong magsalita nang mas malakas at kumilos nang mas aktibo.
Tungkol sa mungkahi ng pagbubukas ng bagong pahina sa Saudi Arabia
Tungkol sa paanyaya niya sa Saudi Arabia para sa pagbubukas ng bagong pahina sa ugnayan, sinabi ni Sheikh Qassem: Wala kaming natanggap na tugon; walang sinuman ang nakipag-usap sa amin tungkol dito. Kung may senyales mula sa Saudi, ito ay positibo; ngunit ang magagawa namin ay ipahayag na ang Hezbollah ay nagbukas ng pinto para sa lahat at iniabot ang kamay nito sa lahat.
Pagdaraos ng halalan sa itinakdang panahon
Tungkol sa halalan sa parlyamento, binigyang-diin ng Kalihim-Heneral ng Hezbollah na ang kilusan ay sang-ayon sa pagdaraos ng halalan sa itinakdang panahon at hindi nais ng anumang pagkaantala. Wala kaming partikular na layunin; ang pagdaraos ng halalan sa tamang oras ay nararapat. May batas, kaya ipatupad ang batas.
Tungkol sa mga alyansang pampulitika, idinagdag niya na kung may kapakinabangang pampulitika at panghalalan, kami ay makikipag-alyansa.
Ugnayan sa Punong Ministro ng Lebanon
Tungkol sa ugnayan kay Nawaf Salam, Punong Ministro ng Lebanon, sinabi ni Sheikh Qassem na may ilang hindi pagkakaunawaan na katanggap-tanggap at hindi problema; ngunit kung ang hindi pagkakaunawaan ay magdudulot ng krisis sa bansa, kailangan naming sabihin na ito ay mali at hindi namin ito tatanggapin.
Sinabi niya kay Nawaf Salam: Kami ay bukas sa positibong aksyon at pakikipagtulungan sa iyo, at nais naming magtagumpay ang bansa; ayaw naming magkaroon ng alitan sa iyo. Ngunit ang mga malalaking isyu na maaaring magdulot ng krisis ay dapat iwasan. Kung nais mo, makikipagpulong kami sa iyo nang pribado upang makamit ang mga punto ng pagkakasundo, dahil nais naming maging buo ang bansa at magtagumpay ang pamahalaan.
