Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Australia ay nahaharap sa krisis sa suplay ng gasolina, na may natitirang reserba lamang na 28 araw para sa petrolyo, 24 araw para sa diesel, at 20 araw para sa jet fuel hanggang Oktubre 2025—na nagdudulot ng matinding pag-aalala sa katatagan ng pambansang supply chain.
Ayon sa ulat ng Australian Financial Review at Maritime Union of Australia, ang bansa ay may 28 araw na reserba ng gasolina, 24 araw ng diesel, at 20 araw ng jet fuel.
Ang Australia ay hindi nakakatugon sa minimum requirement ng International Energy Agency (IEA) na dapat may 90 araw na reserba ng langis para sa mga miyembro nito.
Mga Epekto sa Pambansang Seguridad
Ayon sa MUA, ang kakulangan sa reserbang panggatong ay naglalagay sa Australia sa panganib ng pagkaantala ng transportasyon, pagkawala ng suplay ng pagkain at gamot, at pagkagambala sa mga serbisyong pang-emergency.
Isang dating senador ang nagbabala: “Kung ang mga tao ay nag-panic sa toilet paper noong pandemya, maghintay sila hanggang sa walang pagkain sa supermarket at gamot sa botika.”
Kakulangan sa Lokal na Kapasidad sa Pagdadala
Isa sa mga ugat ng problema ay ang pag-asa ng Australia sa dayuhang shipping para sa pag-angkat ng langis. Wala itong sapat na sovereign shipping fleet upang kontrolin ang daloy ng suplay sa panahon ng krisis.
Nanawagan ang mga unyon para sa pagtatag ng Australian Strategic Fleet upang mapalakas ang pambansang kakayahan sa pagdadala ng mahahalagang produkto.
………….
328
Your Comment