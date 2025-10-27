Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa embahador ng Tsina sa UK, handa ang Beijing na gawin ang “anumang kinakailangan” upang mabawi ang kontrol sa Taiwan at pinaniniwalaang mapipilit ang Punong Ministro ng Britanya na tanggapin ang pag-aangkin ng Tsina sa isla.
Pahayag ng Embahador ng Tsina
Sa isang panayam na iniulat ng The Telegraph, sinabi ni Zheng Zeguang, embahador ng Tsina sa London, na:
Handa ang Beijing na gawin ang lahat ng kinakailangan upang mabawi ang Taiwan, na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo ng Tsina.
Binalaan niya ang UK na dapat nitong suportahan ang pag-aangkin ng Tsina sa Taiwan, kung hindi ay maaaring maapektuhan ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa.
Tinukoy niya ang Punong Ministro ng UK, Keir Starmer, at sinabing inaasahan ng Beijing ang kanyang pagsang-ayon sa posisyon ng Tsina.
Kontekstong Diplomatiko
Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng lumalalang tensyon sa Taiwan Strait, kung saan patuloy ang mga military drills ng Tsina sa paligid ng isla.
Sa isang opisyal na pagtitipon ng embahada ng Tsina sa UK, binigyang-diin ni Zheng na ang Taiwan ay “di-maihihiwalay na bahagi ng Tsina” at bahagi ng kasunduang pandaigdig matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Reaksyon at Epekto
Ang ganitong matigas na pananalita ay maaaring magpalala sa tensyon sa pagitan ng Tsina at mga Kanluraning bansa, lalo na sa UK na may lumalalim na ugnayan sa mga bansang Indo-Pacific.
Maaaring magkaroon ito ng epekto sa kalakalan, seguridad, at diplomatikong relasyon, lalo na kung pipiliin ng UK na suportahan ang Taiwan.
