Isang kumpanyang Emirati ang iniulat na naglipat ng sensitibong teknolohiyang militar ng U.S. sa Huawei, na tumulong sa pag-unlad ng long-range missil

Isang kumpanyang Emirati ang iniulat na naglipat ng sensitibong teknolohiyang militar ng U.S. sa Huawei, na tumulong sa pag-unlad ng long-range missiles ng China—na ngayon ay maaaring banta sa mga F-22 fighter jets ng Amerika.
Ano ang Naipahayag?
Ayon sa ulat ng Financial Times at iba pang mga pinagkakatiwalaang institusyon:
Ang Emirati firm Group 42 (G42) ay pinaghihinalaang nagbahagi ng teknolohiyang may kaugnayan sa U.S. defense systems sa Huawei, isang kumpanyang Chinese na nasa blacklist ng U.S. Department of Commerce.
Ang teknolohiyang ito ay may potensyal na mapabuti ang precision at range ng mga missile systems ng China, kabilang ang mga hypersonic at anti-aircraft missiles.
Banta sa F-22 at Ibang U.S. Aircraft
Ang mga bagong missile ng China ay may kakayahang ma-detect at ma-target ang mga stealth aircraft tulad ng F-22 Raptor, na dating itinuturing na halos hindi matitinag sa himpapawid.
Ang pagtaas ng kakayahan ng China sa missile technology ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific, at nagpapalalim sa tensyon sa Taiwan Strait.
Papel ng Huawei at G42
Huawei, sa kabila ng mga parusa, ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kumpanyang dayuhan para sa AI, cloud computing, at data infrastructure.
G42, na may ugnayan sa pamahalaan ng UAE, ay nasangkot sa mga proyekto ng AI at defense analytics na maaaring ginamit sa pagbuo ng mga algorithm para sa missile guidance.
Reaksyon ng U.S. at Pandaigdigang Epekto
Tinanggihan ng U.S. ang F-35 deal sa UAE dahil sa mga ugnayan ng G42 sa Huawei.
Nagbabala ang Washington na ang ganitong uri ng teknolohikal na paglipat ay lumalabag sa mga kasunduan sa seguridad at maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala sa mga kaalyado sa Gitnang Silangan.
Mas Malawak na Konteksto
Ang insidenteng ito ay bahagi ng lumalawak na kompetisyon sa teknolohiya at depensa sa pagitan ng U.S. at China.
Nagpapakita ito kung paano ang mga pribadong kumpanya sa mga bansang third-party ay maaaring maging daan ng paglipat ng sensitibong teknolohiya, na may malawak na implikasyon sa seguridad ng rehiyon.
