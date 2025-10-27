Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawang sasakyang panghimpapawid ng U.S. Navy—isang F/A-18F Super Hornet at isang MH-60R Sea Hawk helicopter—ang bumagsak sa South China Sea habang nagsasagawa ng mga rutinang operasyon mula sa aircraft carrier USS Nimitz. Ligtas ang lahat ng crew.
Ano ang Nangyari?
Ayon sa opisyal na pahayag ng U.S. Pacific Fleet:
Noong Linggo, bandang 2:45 n.h. (lokal na oras), isang MH-60R Sea Hawk helicopter mula sa Helicopter Maritime Strike Squadron 73 (“Battle Cats”) ang bumagsak sa dagat habang nagsasagawa ng rutinang operasyon mula sa USS Nimitz (CVN-68) sa South China Sea.
Mga 30 minuto matapos nito, isang F/A-18F Super Hornet mula sa Strike Fighter Squadron 22 (“Fighting Redcocks”) ang bumagsak din sa parehong rehiyon habang lumilipad mula sa parehong aircraft carrier.
Kaligtasan ng Crew
Lahat ng limang crew members mula sa parehong insidente ay ligtas na nailigtas ng mga search and rescue teams ng Carrier Strike Group 11.
Ayon sa Navy, walang indikasyon ng anumang hostile action o sagupaan na may kaugnayan sa mga insidente.
Imbestigasyon at Kalagayan
Isinasagawa na ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng mga aksidente.
Ang mga team ng aviation safety ay ipinadala sa lugar upang siyasatin ang mga wreckage at suriin ang mga teknikal na kondisyon ng mga sasakyang panghimpapawid sa oras ng insidente.
Kontekstong Pang-rehiyon
Ang insidente ay naganap sa South China Sea, isang rehiyong may mataas na tensyon dahil sa mga overlapping territorial claims.
Bagaman walang indikasyon ng panlabas na agresyon, ang pagkakaroon ng dalawang magkahiwalay na aksidente sa loob ng 30 minuto ay nag-udyok ng masusing pagsusuri sa operational safety ng U.S. Navy sa rehiyon.
