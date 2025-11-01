Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga militar na mapagkukunan sa Sudan, ang mga armadong grupo na tinatawag na Rapid Support Forces (RSF), na sinasabing suportado ng UAE, ay pumatay ng mahigit 2,000 sibilyan—kabilang ang mga kababaihan, bata, at matatanda—sa loob lamang ng dalawang araw matapos nilang sakupin ang lungsod ng El-Fasher.
Ipinakita ng mga satellite image mula sa Yale University ang mga bakas ng dugo at tambak ng mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng lungsod—mga larawan na ayon sa mga eksperto ay ebidensya ng malawakang genocide at krimen sa digmaan.
Nanawagan ang pinagsamang pwersa ng Darfur sa United Nations at Security Council na ideklara ang RSF bilang isang teroristang organisasyon at litisin ang mga responsable sa trahedyang ito.
Komentaryong Analitikal – Edisyon 8: “Genocide sa Darfur: Teknolohiya, Katotohanan, at Katarungan”
Satellite Evidence: Ang mga larawan mula sa Yale Humanitarian Research Lab ay nagpapakita ng mga bangkay na nakahilera sa buhangin, pati na ang mga bakas ng dugo sa paligid ng dating ospital ng mga bata sa El-Fasher. Ang ganitong uri ng ebidensya ay nagbibigay ng konkretong batayan para sa mga imbestigasyon sa krimen laban sa sangkatauhan.
Pagkakakilanlan ng RSF bilang Teroristang Grupo: Ang panawagan ng mga lokal na pwersa sa UN upang ideklara ang RSF bilang teroristang grupo ay isang hakbang patungo sa internasyonal na pagkilala sa bigat ng krimen. Kung maisakatuparan, maaaring magbukas ito ng landas para sa mga legal na hakbang laban sa mga lider ng RSF.
Pagkakaugnay ng UAE sa RSF: Bagama’t hindi pa opisyal na kinikilala ng UAE ang ugnayan, may mga ulat na nagpapahiwatig ng suporta sa RSF sa anyo ng armas at pondo. Ang ganitong koneksyon ay maaaring magdulot ng diplomatikong tensyon sa rehiyon.
Pagkilos ng Pandaigdigang Komunidad: Ang UN Secretary-General ay nanawagan ng agarang pagtigil sa karahasan. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng mga resolusyon sa mga lugar na may limitadong access at mataas na panganib.
Pinagmulan ng Salungatan sa Sudan
Kolonyal na Pamana: Ang Sudan ay dating kolonya ng Britanya at Egypt. Sa panahong iyon, pinaboran ng pamahalaan ang mga elite mula sa rehiyon ng Khartoum, habang pinabayaan ang mga rehiyon tulad ng Darfur at South Sudan.
Marginalisasyon ng Darfur: Sa mga dekada matapos ang kalayaan noong 1956, patuloy na nakaranas ng diskriminasyon ang mga etnikong grupo sa Darfur. Ang mga patakaran ng Arabisation at Islamisation sa ilalim ni Omar al-Bashir ay nagpalala ng tensyon sa rehiyon.
Pagputok ng Digmaan sa Darfur (2003–2020)
Pag-aalsa ng mga Rebeldeng Grupo: Noong 2003, nag-alsa ang Sudan Liberation Army (SLA) at Justice and Equality Movement (JEM) laban sa pamahalaan, na sinasabing hindi pantay ang pagtrato sa mga taga-Darfur.
Pag-atake ng Janjaweed: Bilang tugon, sinuportahan ng pamahalaan ang mga milisyang Janjaweed na nagsagawa ng brutal na kampanya laban sa mga sibilyan. Mahigit 300,000 katao ang nasawi, at milyon ang nawalan ng tirahan.
Pagpasok ng UNAMID: Noong 2007, itinatag ang United Nations–African Union Mission in Darfur (UNAMID) upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit nahirapan itong pigilan ang karahasan.
Bagong Digmaan: RSF vs Hukbong Sudanese (2023–kasalukuyan)
Pagputok ng Civil War: Noong Abril 2023, nagkaroon ng matinding tunggalian sa pagitan ng regular na hukbo ng Sudan at ng paramilitary na Rapid Support Forces (RSF), na dating bahagi ng Janjaweed.
Pagbagsak ng El-Fasher: Kamakailan, sinakop ng RSF ang lungsod ng El-Fasher sa Darfur. Ayon sa mga ulat, mahigit 2,000 sibilyan ang pinatay sa loob ng dalawang araw. Satellite images mula sa Yale University ang nagpakita ng mga bakas ng dugo at tambak ng bangkay.
Humanitarian Crisis: Mahigit 14 milyong katao ang nawalan ng tirahan, at tinawag ito ng UN bilang isa sa pinakamalalang krisis sa buong mundo.
Diplomatikong Panawagan at Pandaigdigang Tugon
Panawagan sa UN: Nanawagan ang mga lokal na pwersa sa Darfur na ideklara ang RSF bilang teroristang grupo at litisin ang mga responsable sa genocide.
Limitadong Interbensyon: Sa kabila ng mga panawagan, nananatiling limitado ang aksyon ng pandaigdigang komunidad, lalo na sa harap ng iba pang global na krisis.
