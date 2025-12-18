Video | Tinanggap Ko ang Chador sa Dambana ni Imam Ridha (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Dati, nakakita lamang ako ng chador sa mga larawan, ngunit hindi nang malapitan. Bago ako lumipat sa Iran, sa aking unang paglalakbay—una akong pumunta sa Mashhad para sa pagdalaw. Sa hotel, napakasaya ko: “Nasaan ang Japan, nasaan ang Mashhad?” At ang katotohanan na napalapit ako sa isang Imam na may pagkadiin sa Diyos (sumakanya ang kapayapaan) ay parang panaginip—hindi ako makapaniwala sa kinaroroonan ko. Labis ang aking kaligayahan, at nais kong magbigay ng pasasalamat sa pamamagitan ng isang simpleng regalo kay Imam Ridha (sumakanya ang kapayapaan). Naiisip ko: ano ba ang regalong makapagpapasaya sa Imam?
Mula sa bintana ng hotel, nakita ko ang mga babaeng nakasuot ng itim na chador—napakaganda at may malalim na espirituwal na kahulugan. Napagpasyahan kong bumili ng chador, isuot ito, at ialay kay Imam Ridha (sumakanya ang kapayapaan) bilang regalo. Binili ko, sinuot, at naglakad patungo sa dambana. Habang nakikita ko ang gintong dome, sa bawat hakbang papalapit sa dambana, parang naririnig ko ang tinig ni Imam (sumakanya ang kapayapaan) sa aking puso: “Magaling anak ko, salamat sa iyo.” Labis akong naantig at hindi ko na hinayaan na alisin ang regalong ito. Akala ko ako ang nagbigay ng regalo kay Imam Ridha, ngunit sa katotohanan, si Imam Ridha (sumakanya ang kapayapaan) ang nagbigay sa akin ng regalong pamana mula sa kanyang ina, si Hazrat Fatimah Zahra (sumakanila ang kapayapaan).
Qom: Isang Panaginip para Sa Akin
Para sa isang taong ipinanganak at lumaki sa Japan, kung saan napakahirap makahanap ng halal na pagkain, at isa sa pinakamalaking pangarap ko ay marinig ang tawag ng azan mula sa isang moske, ang Qom ay isang ganap na panaginip. Lahat ng bagay na pinapangarap ng mga Muslim sa iba’t ibang bansa ay matatagpuan sa Qom. Nagpapasalamat ako sa Diyos at lagi kong pinaaalala sa sarili: “Nasaan ako dati, at nasaan ako ngayon—huwag hayaang hadlangan ng nakasanayan ang biyaya ng Diyos sa puso ko.”
Marami akong kaibigan na, tulad ko, higit sa sampung taon nang hindi nakikita ang kanilang pamilya, ngunit sa Qom, hindi kami estranghero. Si Hazrat Ma‘suma (sumakanila ang kapayapaan) ang ating ina—may ina kami sa Qom. At ito ay may napakalalim at dakilang kahulugan. Sa Qom, nagtatagpo ang mga deboto ng Ahlulbayt mula sa buong Iran at sa buong mundo; magkakasama kami sa ilalim ng aming espirituwal na ina, namumuhay nang magkakasama, nagkakapatiran at nagkakakapatid—napakaganda ng karanasang ito.
Nagising ang Japan—At Ito Pa Lamang ang Simula
10–15 taon na ang nakalilipas, halos imposible para sa mga tao na makilahok sa mga isyung pangheograpiya o pandaigdig sa mga protesta, ngunit ngayon, mas mataas na ang kamalayan at positibo ang pagbabago ng pananaw ng mga tao. Ang kilusan ng paglaban (sa Palestine, Lebanon) ay nagbukas ng kamalayan at nagpakilala sa katotohanan. Ang mga pangyayari tulad ng Setyembre 11 ay nagdulot ng pagdami ng mga bagong Muslim. Sinasabi ng Diyos sa Qur’an:
"At sila’y nagplano, at nagplano rin ang Allah; at ang Allah ang pinakamahusay sa mga nagplano..."
Anumang pagsisikap ng kaaway, ipinapakita ng Diyos ang katotohanan, at ito ay napakaganda.
Pakikibaka sa Pamilya at Pagwawasto ng Misinformation
Noong una, negatibo ang pananaw ng aking pamilya. Maraming maling impormasyon ang umiikot sa Japan tungkol sa Islam. Hindi ako pinayagang direktang pag-usapan ang Islam; sinabi ng aking mga magulang na ayaw nilang marinig ito. Ngunit ipinaliwanag ko nang hindi direktang paraan. Nakipag-usap ako sa aking nakababatang kapatid at ipinakita kung paano mali ang mga maling balita sa media, at ipinaliwanag ko ang katayuan ng babae sa Islam. Ipinaliwanag ko rin ang isyu ng stoning (pagbato) sa kanila: ipinapakita sa media na madali itong ipatupad, ngunit sa katotohanan, napakahirap matupad ang ganitong parusa at maraming ebidensya ang kailangan. Kalaunan, naiintindihan nila kung gaano karaming kasinungalingan ang naipasa tungkol sa Islam.
Kahit ang pagbati ng mga Muslim, “Assalamu ‘alaykum”, na napakaganda, ay nagbago rin ng pananaw ng aking nakababatang kapatid.
