Ministro ng Panloob ng Lebanon, si Ahmad Al-Hajjar, na nagsabing nilalabag ng Israel ang mga paunang kasunduan sa tigil-putukan

Sa konteksto ng Hezbollah–Israel conflict, may mga hindi opisyal na kasunduan sa tigil-putukan na sinusunod sa hangganan ng Timog Lebanon at Hilagang Israel.
Karaniwan itong pinangangalagaan ng UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), na may mandato mula pa noong 1978 upang maiwasan ang sagupaan.
2. Paglabag ng Israel ayon sa Lebanon
Ayon kay Al-Hajjar, ang mga pag-atake ng Israel sa mga border towns ng Lebanon ay lumalabag sa mga paunang kasunduan.
May mga ulat ng drone strikes, artillery shelling, at surveillance incursions sa mga lugar tulad ng Maroun al-Ras, Aita al-Shaab, at Khiam.
Ang mga ganitong hakbang ay nagpapataas ng tensyon at naglalagay sa mga sibilyan sa panganib.
3. Paninindigan ng Lebanon
Sinabi ng ministro na ang Beirut ay naninindigan sa soberanya at desisyong pambansa, at hindi magpapadikta sa mga panlabas na puwersa.
Binibigyang-prayoridad ng pamahalaan ang rekonstruksiyon ng mga nasalantang lugar, upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa estado.
4. Diplomatikong Implikasyon
Ang pahayag ni Al-Hajjar ay maaaring senyales ng paglalim ng papel ng Lebanon sa regional diplomacy, lalo na sa gitna ng krisis sa Gaza at alitan sa Hezbollah.
Maaaring gamitin ito ng Lebanon upang hikayatin ang UN at mga pandaigdigang aktor na paigtingin ang presensya ng peacekeepers at pigilan ang eskalasyon.
Konklusyon:
Ang pahayag ng Lebanon ay hindi lamang reklamo — ito ay panawagan para sa respeto sa soberanya, proteksyon ng mga sibilyan, at pagpapanatili ng kapayapaan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, ang mga ganitong tinig ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang mas matinding digmaan.
