Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Euro-Med Human Rights Monitor, patuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza kahit may umiiral na tigil-putukan, kung saan humigit-kumulang 10 Palestino ang namamatay araw-araw mula Oktubre 10, 2025.
Tigil-Putukan sa Papel, Patuloy ang Karahasan
1. Ulat ng Euro-Med Human Rights Monitor
Mula Oktubre 10, 2025 — ang petsa ng pagsisimula ng ceasefire — 219 Palestino ang nasawi, kabilang ang 85 bata, ayon sa ulat ng Euro-Med Monitor.
Mahigit 600 katao ang nasugatan, karamihan ay sibilyan, sa kabila ng kasunduan sa tigil-putukan.
Ayon sa grupo, ang mga pag-atake ay nagpapakita ng patuloy na paglabag sa internasyonal na batas at karapatang pantao.
2. Ceasefire na Hindi Ipinapatupad
Bagama’t may kasunduan sa tigil-putukan, hindi ito lubusang sinusunod ng Israel, ayon sa mga ulat mula sa Gaza at mga tagamasid ng UN.
Ang mga pag-atake ay kadalasang tinatarget ang mga residential area, refugee camps, at mga ospital, na itinuturing na krimen sa ilalim ng Geneva Conventions.
3. Diplomatikong Pananagutan
Nanawagan ang Euro-Med Monitor sa mga internasyonal na tagamasid, UN rapporteurs, at ICC investigators na magkaroon ng access sa Gaza upang madokumenta ang mga krimen at mapanagot ang mga responsable.
Sa kabila ng mga ulat, pinipigilan ng Israel ang pagpasok ng mga internasyonal na mamamahayag at imbestigador, ayon sa IMEMC News, upang hadlangan ang ebidensya ng genocide at war crimes.
4. Mas Malawak na Konteksto
Mula pa noong Oktubre 2023, mahigit 270,000 Palestino ang napatay, nasugatan, o nakulong, ayon sa Palestine Chronicle — halos 12% ng populasyon ng Gaza.
Ang mga ulat ay nagsasabing buong pamilya ang nalipol, mga komunidad ang nabura, at ang kabuhayan ay nawasak.
Konklusyon:
Ang ceasefire sa Gaza ay tila tigil-putukan lamang sa papel, habang patuloy ang karahasan, paglabag sa karapatang pantao, at kawalan ng pananagutan. Sa gitna ng mga ulat ng genocide at sistematikong pag-atake, ang pandaigdigang komunidad ay nananawagan ng mas masusing imbestigasyon at tunay na pagtigil ng karahasan.
……………..
328
Your Comment