Halalan sa Iraq Koalisyong Sadiqoon; Isang Malaking Panganib para sa Kredibilidad ng Asaib Ahl al-Haq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang koalisyong "Sadiqoon" sa pamumuno ng Asaib Ahl al-Haq ay pumasok sa halalan ng parlyamento ng Iraq 2025 na may isang independiyenteng listahan. Ang hakbang na ito, kasabay ng mga panloob na hidwaan sa loob ng "Itar" at ang pagiging malapit ng kilusang ito sa Punong Ministro Sudani, ay itinuturing na isang pagsisikap upang patatagin ang posisyong pampulitika at magkaroon ng mas maraming maniobra pagkatapos ng halalan. Gayunpaman, kung bumaba ang bilang ng boto, maaaring humantong ito sa seryosong pagbagsak ng kilusang ito.
Sa Martes, 20 Aban (katumbas ng 11 Nobyembre), gaganapin ang halalan ng parlyamento ng Iraq. Sa okasyong ito, ipinakikilala ng Iraq Developments Channel ang mga listahang elektoral. Sa ikaapat na bahagi, ipakikilala natin ang koalisyong "Sadiqoon".
Ang Asaib Ahl al-Haq sa panahong ito ng halalan ay pumasok sa larangan gamit ang isang eksklusibong listahan upang subukin ang kanilang kredibilidad at bigat sa pampublikong arena.
Noong halalan ng 2014, pumasok din ang Asaib gamit ang eksklusibong listahan; ngunit nabigo silang makuha ang boto ng publiko at isang kinatawan lamang mula sa kanilang listahan ang nakapasok sa parlyamento!
Dalawang buwan pagkatapos ng halalan ng 2014, nang sakupin ng teroristang grupong ISIS ang lungsod ng Mosul, naglabas ng kautusan ang Kataas-taasang Awtoridad ng mga Shia ng Iraq para sa "obligatory na jihad" at itinatag ang "Hashd al-Shaabi". Sa panahong ito, ang Asaib Ahl al-Haq bilang isa sa mga tagapagtatag ng Hashd, ay nakatanggap ng malawak na suporta mula sa kabataang Iraqi.
Dahil dito, sa halalan ng 2018, ang Asaib ay naging ikalawang haligi ng "Koalisyong Fatah" (sa pamumuno ni Hadi al-Amiri) at nakipag-alyansa sa Badr Organization at iba pa. Ang resulta ng koalisyong ito ay ang pagkakapasok ng 48 kinatawan mula sa listahan ng Fatah sa parlyamento. Sa halalan ng 2021, muling pumasok ang Fatah sa parehong komposisyon ngunit nakakuha lamang ng 17 upuan.
Sa pinakahuling halalan ng mga konseho ng lalawigan (2023), ang Asaib ay muling pumasok sa larangan kasama ang dating komposisyon ng "Fatah" sa ilalim ng bagong pangalan ng koalisyon (Nabni) sa pamumuno ni Hadi al-Amiri. Ang koalisyong ito ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa buong Iraq at napanatili ng Asaib ang pamumuno sa ilang lalawigan tulad ng "Babil".
Gayunpaman, sa halalan ng 2025, nagpasya ang mga pinuno ng Asaib na pumasok sa halalan gamit ang isang eksklusibong listahan (Sadiqoon). Bukod sa panloob na pagsusukat ng lakas sa loob ng Itar, ang kasalukuyang mga hidwaang pampulitika ay may mahalagang papel sa desisyong ito ng Asaib.
Sa pagpapaliwanag ng hidwaang ito, dapat sabihin na ang Asaib Ahl al-Haq ay nasa gitna ng hidwaan sa pagitan ni Sudani at ng mga grupong panlaban. Sa isang banda, malapit sila kay Sudani at halos hindi na maihiwalay ang media at panlipunang sangay ng Asaib mula sa kanya; sa kabilang banda, dahil sa kanilang kasaysayan at posisyon, sila ay itinuturing na bahagi ng mga grupong panlaban.
Si "Habib Hashim al-Halawi", pinuno ng blokeng Sadiqoon sa parlyamento at bayaw ni Sheikh Qais al-Khazali, lider ng Asaib Ahl al-Haq, ay gumamit ng terminong "politikal na jihad" sa usaping ito. Naniniwala siya na ang mga grupong panlaban ay mga mandirigma, ngunit dapat isulong ang mga larangan ng jihad sa mas maingat at mas malawak na pananaw. Kaya, dapat isama ang "politikal na jihad" sa agenda at iginiit niyang ang Asaib Ahl al-Haq ang nangunguna sa larangang ito. Gayunpaman, inakusahan ng ilang grupong panlaban ang Asaib ng "pagkalkula ng kapakinabangan" at "pagnanais na palawakin ang impluwensiya sa gobyerno"!
Noong 2022, naging punong ministro si Sudani nang wala siyang malaking partido o malawak na organisasyon. Kaya, bumaling siya sa paggamit ng mga mid-level na tauhan mula sa ibang partido. Dahil dito, karamihan sa mga posisyong pang-media ng gobyerno ay napunta sa mga prominenteng miyembro ng Asaib, kaya’t sa pampublikong pananaw, naging imposibleng paghiwalayin ang Asaib at ang punong ministro!
Sa komposisyon ng gabinete, unang beses na nakarating ang Asaib sa tuktok ng mga ministeryo. Dahil dito, ibinigay ni Sudani ang quota ng Ministry of Science sa Asaib at si "Naeem al-Aboudi" ay naging Ministro ng Agham. Sa halalang ito, si Naeem al-Aboudi ang pangunahing kandidato ng Sadiqoon sa Baghdad.
Sa panlipunang larangan, ang kabataang sangay ng Asaib ay maituturing na pinakaaktibo at organisadong kabataang grupo sa loob ng Itar, at dahil sa kanilang matinding tunggalian laban sa mga Sadrist, buong suporta silang pumasok sa kampanya para kay Sudani. Dahil dito, sa lipunan, naging pangunahing tagasuporta ng punong ministro ang kabataang Asaib.
Ngunit ang kabilang mukha ng barya ay si Sudani ay unti-unting lumalayo sa mga grupong panlaban at sa Iran. Samantala, nais ni Qais al-Khazali na ipakita ang sarili bilang lider o isa sa mga lider ng panlaban. Dahil dito, pinili niyang maghain ng eksklusibong listahan sa halalang ito upang magkaroon ng mas malaking espasyo sa mga negosasyon pagkatapos ng halalan at sa pagbuo ng pinakamalaking bloke. Gayundin, sa loob ng Itar, hinikayat niya ang pagdami ng mga listahan at paghahati ng boto upang mas lumaki ang tsansa ni Sudani na manatili bilang punong ministro.
Kung ang bilang ng mga kinatawan mula sa listahan ng Asaib ay bumaba sa isang digit, papasok ang Asaib sa isang seryosong panahon ng pagbagsak. Sa pananaw na ito, ang pagbuo ng eksklusibong listahan ay dapat ituring na isang mapanganib na hakbang.
Pinagmulan: Iraq Developments Channel
