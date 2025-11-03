Relihiyon at Relihiyosidad ng mga Refugee sa Alemanya Batay sa Pinakabagong Pagsusuri ng Federal na Ahensiya ng Imigrasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng ulat ng Federal na Ahensiya ng Imigrasyon at mga Refugee ng Alemanya na ang relihiyon ay patuloy na may mahalagang papel sa buhay ng mga Muslim na refugee sa bansang ito; marami sa kanila ay nakahanap ng kanlungan sa pananampalataya para sa katatagan ng kaisipan at pagpapanatili ng kanilang kultural na pagkakakilanlan.
Batay sa opisyal na datos ng Federal na Ahensiya ng Imigrasyon at mga Refugee ng Alemanya, karamihan sa mga refugee na naninirahan sa bansang ito ay mga Sunni Muslim mula sa Syria, Iraq, at Afghanistan. Kasama nila ang mga minoryang Shia, Kristiyano, Yazidi, at walang relihiyon, ngunit maliit ang kanilang bahagi.
Ipinapakita ng ulat na ang relihiyon ay may pangunahing papel sa panlipunan at sikolohikal na buhay ng karamihan sa mga refugee. Ang pananampalataya ay nagsisilbing pinagmumulan ng katatagan sa harap ng mga paghihirap ng migrasyon at muling pagbubuo ng personal na pagkakakilanlan. Ipinapakita ng mga Muslim ang pinakamataas na antas ng mental at praktikal na pagkakaugnay sa relihiyon.
Komposisyong Panrelihiyon ng mga Refugee
Higit sa tatlong-kapat ng mga refugee ay Muslim; sa mga ito, humigit-kumulang 80% ay Sunni, 12% ay Shia, at ang natitira ay kabilang sa iba pang sangay ng Islam. Mga 15% ng mga tumugon ay nagpakilalang Kristiyano. Ipinapakita ng estadistika na ang mga bagong dating na Muslim ay may pagkakaiba sa wika, etnisidad, at kultura kumpara sa mga mas matagal nang Muslim na komunidad sa Alemanya. Dahil dito, naiiba rin ang estilo ng kanilang relihiyosidad kumpara sa mga naunang migrante.
Gawaing Panrelihiyon at Pang-araw-araw na Ritwal
Higit sa kalahati ng mga Muslim sa pag-aaral ay nagsabing regular silang nagsasagawa ng pagdarasal. Mga isang-lima ng mga tumugon ay gumagamit ng mga online na serbisyo at programang panrelihiyon gaya ng mga talumpati at panalangin. Ang antas ng pagsasagawa ng mga ritwal sa mga Muslim ay mas mataas kaysa sa ibang grupong panrelihiyon. Ipinapakita ng estadistika na mula 2017 hanggang 2019, bahagyang bumaba ang kahalagahan ng pananampalataya, ngunit bahagyang tumaas ang pagdalo sa mga pagtitipong panrelihiyon. Pagkatapos ng pandemya ng COVID-19, muling tumaas ang kahalagahan ng pananampalataya.
Pagdalo sa mga Panrelihiyong Okasyon
Batay sa obserbasyon, ang mga Muslim na refugee ay karaniwang mas kaunti ang pagdalo sa mga pisikal na seremonyang panrelihiyon kumpara sa mga Kristiyanong refugee. Ang pangunahing dahilan nito ay kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga lokal na Islamic center o pagsasalungat ng iskedyul sa trabaho at pag-aaral. Gayunpaman, habang tumatagal ang pananatili, tumataas ang kagustuhang makilahok sa mga kolektibong aktibidad. Tinawag ang trend na ito sa ulat bilang "compensatory effect".
Relihiyon Bilang Pinagmumulan ng Pagkakaisa at Pagkakakilanlan
Para sa malaking bahagi ng mga refugee, ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa muling pagbubuo ng mga panlipunang ugnayan at paglikha ng damdamin ng pagiging kabilang. Ang pagiging kasapi sa mga panrelihiyon at kultural na sentro at pakikilahok sa mga ritwal ay tumutulong sa mga indibidwal na muling makuha ang kanilang kolektibong pagkakakilanlan. Paalala ng Federal na Ahensiya ng Imigrasyon na ang relihiyon ay may dalawang magkasalungat na tungkulin sa proseso ng integrasyon: sa isang banda, ito ay suporta sa sikolohikal at panlipunan; sa kabilang banda, kung hindi ito bibigyang pansin, maaari nitong palakasin ang mga kultural na hangganan. Kaya, ang matagumpay na polisiya ng integrasyon ay dapat may malinaw na pag-unawa sa dalawang papel ng relihiyon upang magamit ang espirituwal na kapasidad nito para sa panlipunang pagkakaisa.
Buod
Ipinapakita ng resulta ng pananaliksik na ang relihiyon ay patuloy na may mahalagang papel sa buhay ng mga Muslim na refugee sa Alemanya. Sa panahon ng krisis gaya ng pandemya ng COVID-19, tumaas ang antas ng paniniwala sa relihiyon. Ang karanasan ng pamumuhay sa host society ay nagbunsod ng isang bagong uri ng relihiyosidad—isang relihiyosidad na nagtataguyod ng balanse sa pagitan ng personal na pananampalataya at pakikilahok sa panlipunang buhay. Tinuturing ng mga Muslim na refugee sa Alemanya ang relihiyon bilang kanlungan laban sa pagkawalay sa sarili at bilang kasangkapan sa pagpapanatili ng kahulugan at kultural na pagkakakilanlan.
