Ang ulat ni Tanya Kozyrieva mula sa Belfer Center ay nagpapakita ng masalimuot na estratehiya kung paano maaaring pilitin ng Kanluran—lalo na ng Ameri

Ang ulat ni Tanya Kozyrieva mula sa Belfer Center ay nagpapakita ng masalimuot na estratehiya kung paano maaaring pilitin ng Kanluran—lalo na ng Amerika at Europa—si Vladimir Putin na bumalik sa negosasyon, sa pamamagitan ng pinansyal at enerhiyang presyon.
Ang ulat ni Tanya Kozyrieva, isang investigative journalist at fellow sa Belfer Center, ay naglalatag ng multi-layered na estratehiya upang mapilitan ang Russia na bumalik sa mesa ng negosasyon sa gitna ng patuloy na digmaan sa Ukraine. Narito ang mga pangunahing punto:
1. Presyon sa Enerhiya
Pinakamabisang sandata ng Kanluran ay ang sektor ng enerhiya ng Russia. Ayon sa ulat, kahit may mga parusa na, patuloy pa ring kumikita ang Kremlin sa pamamagitan ng mga “shadow fleets” at rerouting ng supply.
Panawagan ni Trump: Itigil agad ng Europa ang pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Aniya, kung hindi ito gagawin, “nagsasayang lang tayo ng oras”.
2. Pagkakaisa ng Kanluran
Kozyrieva ay nananawagan ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng U.S. at EU upang isara ang mga butas sa mga parusa at pigilan ang Russia sa pagpopondo ng digmaan.
Pagkakaiba sa pananaw: Habang si Trump ay agresibong nananawagan ng pagtigil sa enerhiya, ang ilang bansang Europeo ay nag-aalangan dahil sa kanilang pangangailangan sa gas at langis.
3. Diplomatikong Pagkilos
Pagkikita nina Trump at Zelensky: Isang simbolikong hakbang na nagpapakita ng suporta ng U.S. sa Ukraine. Tinawag ni Zelensky ang pulong na “napakaganda,” at inilarawan si Trump bilang “game-changer”.
Social media statement ni Trump: Naniniwala siyang nasa posisyon ang Ukraine upang mabawi ang buong teritoryo nito.
4. Pagbabago ng Diskarte ng Russia
Ayon sa ulat, nakahanap ng paraan ang Moscow upang makaiwas sa mga parusa, kabilang ang pagbuo ng alternatibong sistema ng kalakalan at paglipat ng ruta ng enerhiya.
Layunin ng Kanluran: Gamitin ang mga natitirang leverage upang mapilitan si Putin na makipag-usap, sa halip na magpatuloy sa digmaan.
Mga Implikasyon
Geopolitikal na tensyon: Ang presyon sa Russia ay hindi lamang usapin ng digmaan sa Ukraine kundi bahagi ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng mga demokratikong bansa at mga awtoritaryan.
Pagkakabaha-bahagi sa Kanluran: Ang mga pagkakaiba sa estratehiya ng U.S. at EU ay maaaring humina sa kabuuang epekto ng mga parusa.
Pag-asa sa negosasyon: Sa kabila ng agresibong retorika, nananatiling bukas ang posibilidad ng diplomatikong solusyon kung maipapakita ng Kanluran ang tamang timpla ng presyon at insentibo.
Buod
Ang ulat ni Kozyrieva ay isang komprehensibong blueprint kung paano maaaring gamitin ng Kanluran ang mga natitirang sandata nito—lalo na sa larangan ng enerhiya at diplomatikong presyon—upang mapilitan ang Russia na bumalik sa negosasyon. Sa gitna ng mga pulitikal na pahayag ni Trump at mga hakbangin ni Zelensky, malinaw na ang digmaan sa Ukraine ay patuloy na sentro ng pandaigdigang pulitika.
