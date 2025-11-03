Dalawang kilalang personalidad mula sa Iran—Bayazid Bastami at Allameh Tabatabaei—ay opisyal na isinama sa listahan ng UNESCO para sa mga pandaigdiga

Pagsusuri sa Desisyon ng UNESCO
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ika-43 sesyon ng General Conference ng UNESCO na ginanap sa Samarkand, Uzbekistan, dalawang prominenteng Iranian na personalidad sa larangan ng mistisismo at pilosopiya ang napili upang gunitain sa pandaigdigang antas:
1. Bayazid Bastami
Ika-1150 anibersaryo ng kanyang kamatayan ay kinilala bilang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Islamikong mistisismo.
Kilala si Bastami bilang isa sa mga unang Sufi na nagbigay-diin sa karanasan ng pagkaisa sa Diyos (fana).
Ang paggunita ay sinusuportahan ng Armenia, Tajikistan, at Turkey, na nagpapakita ng transnasyonal na pagkilala sa kanyang kontribusyon sa espirituwal na tradisyon ng rehiyon.
2. Allameh Tabatabaei
Ika-100 taon ng kanyang aktibong buhay bilang pilosopo, tagapagturo, at manunulat ay binibigyang-diin sa paggunita.
Ang kanyang akdang “Mga Prinsipyo ng Pilosopiya at Paraan ng Realismo” ay itinuturing na pundasyon ng modernong Islamic philosophy.
Ang paggunita ay sinusuportahan ng Azerbaijan, Iraq, at Pakistan, na nagpapakita ng malawak na impluwensiya ng kanyang mga ideya sa buong Muslim na mundo.
Kahalagahan ng Pagkilala
Ang pagsasama ng dalawang Iranian figure sa listahan ng UNESCO ay may malalim na kahulugan:
Pandaigdigang pagkilala sa Iranian intellectual heritage: Ipinapakita nito ang papel ng Iran sa paghubog ng espirituwal at pilosopikal na tradisyon sa buong mundo.
Diplomatikong simbolismo: Ang suporta mula sa iba't ibang bansa ay nagpapahiwatig ng regional cooperation sa larangan ng kultura at edukasyon.
Pagpapalalim ng interkultural na diyalogo: Sa pamamagitan ng mga paggunita, inaasahang mas mapapalalim ang pag-unawa sa mga kontribusyon ng Islamikong mistisismo at pilosopiya sa pandaigdigang diskurso.
Buod
Ang UNESCO ay magdaraos ng mga paggunita para kina Bayazid Bastami at Allameh Tabatabaei sa taong 2026–2027, bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa mistisismo at pilosopiya. Ang desisyong ito ay hindi lamang paggalang sa kanilang alaala kundi isang hakbang tungo sa mas malawak na pagkilala sa Iranian cultural legacy sa pandaigdigang antas.
