Mga Pangunahing Resulta ng Survey para kay Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa pinakabagong mga survey, karamihan sa mga Amerikano ay naniniwalang si Pangulong Donald Trump ang may pananagutan sa tumataas na antas ng implasyon at sa masamang kalagayan ng ekonomiya.
Ayon sa pinagsamang ulat mula sa ABC News, Washington Post, Ipsos, at iba pang media outlets:
Dalawa sa bawat tatlong Amerikano (66%) ang nagsasabing ang bansa ay “malubhang nasa maling direksyon”.
Karamihan sa mga respondent ay nagsabing lumala ang ekonomiya mula nang maupo si Trump bilang pangulo.
Isang malaking bahagi ng publiko ang nag-aalala sa epekto ng posibleng shutdown ng pamahalaan, lalo na sa mga serbisyong pang-ekonomiya at transportasyon.
Sentimyento ng Publiko
Pagtaas ng presyo at gastos sa pamumuhay ang pangunahing dahilan kung bakit negatibo ang pananaw ng mga tao sa ekonomiya. Ayon sa Pew Research, 76% ng mga Amerikano ay nagsabing “mahirap” o “katamtaman” ang kalagayan ng ekonomiya.
Sa isang hiwalay na survey ng Groundwork Collaborative at Data for Progress:
55% ng mga botante ay hindi sang-ayon sa paraan ng pamumuno ni Trump sa usapin ng presyo.
96% ng mga Democrat, 73% ng mga Independent, at 31% ng mga Republican ay nagpaparatang kay Trump sa kasalukuyang antas ng implasyon.
Shutdown at Kawalang-Tiwala
Ang shutdown ng pamahalaan ay isa pang pinagmumulan ng pag-aalala. Ayon sa CBS News:
Walang malinaw na “panalo” sa politika—parehong pinupuna ang mga Democrat, Republican, at si Trump sa paghawak ng sitwasyon.
Ang mga mamamayan, lalo na ang may mababang kita, ay natatakot sa personal na epekto ng shutdown.
Buod
Ang mga pinakahuling survey ay nagpapakita ng malawakang kawalang-tiwala at pagkadismaya ng mga Amerikano sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump, partikular sa usapin ng ekonomiya at pamahalaan. Sa gitna ng tumataas na presyo, banta ng shutdown, at kawalan ng direksyon, malinaw na ang pananaw ng publiko ay negatibo—isang hamon para sa administrasyon sa mga darating na buwan.
