Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinakamalawak na cyberattacks sa mga nakaraang taon ang tumama sa Israel, partikular sa mga sektor ng kalusugan, teknolohiya, at imprastrukturang pambansa. Ang mga pag-atake ay bahagi ng asymmetric warfare—isang estratehiyang hindi batay sa tradisyonal na labanan kundi sa mga digital na paraan ng destabilization.
Pagbubunyag ng Impormasyon
Isang grupong hacker na tinatawag na Al-Jabha al-Isnad al-Saybaraniyah ang nagsabing nakapasok sila sa kumpanyang militar na “Maya”.
Nakakuha sila ng classified data kaugnay ng Iron Beam (laser defense system), Skylark drones, Spyder air defense, at Ice Breaker stealth cruise missiles.
Naglabas sila ng video sa Telegram na nagpapakita ng bahagi ng mga nakuhang dokumento.
Tugon ng Israel
Naglunsad ang Ministry of Defense ng Israel ng emergency plan para sa real-time monitoring ng mga network sa enerhiya, tubig, transportasyon, at banking.
Kasama sa plano ang Microsoft at Google Cloud, upang ilipat ang sensitibong data mula sa mga foreign servers patungo sa mga lokal na data centers.
Reaksyon ng Kanluran
Matapos ang ulat na posibleng mula sa Iran ang pinagmulan ng mga pag-atake, naglabas ng pahayag ang U.S. State Department na nagsasabing handa silang tumindig kasama ang mga kaalyado laban sa mga mapanirang cyber threats.
May aktibong koordinasyon sa pagitan ng mga cybersecurity units ng Israel, UK, at Germany.
Mga Kahinaan sa Imprastruktura
Ayon sa mga eksperto, ang healthcare, urban transport, at public services ang pinaka-bulnerable.
Maraming sistema ay gumagamit pa rin ng lumang software at kulang sa international encryption standards, kaya’t madaling pasukin sa pamamagitan ng supply chain attacks.
Sa kabila ng teknolohikal na kaunlaran, may tinatawag na structural vulnerability sa pamamahala ng data at digital infrastructure ng Israel.
Pagtanaw sa Hinaharap
Ayon sa mga analyst, ang mga cyberwar ay maaaring maging kasinghalaga ng mga digmaang pisikal sa mga darating na taon.
Ang mga pag-atake ay hindi lamang teknikal na isyu kundi bahagi ng mas malawak na geopolitical conflict na umaabot mula Persian Gulf hanggang Mediterranean.
…………
328
Your Comment