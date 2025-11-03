Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Pangulo ng Iran, ang nuclear program ng bansa ay ganap na para sa mapayapang layunin, at anumang pagsira sa mga pasilidad ay hindi hadlang sa patuloy na pag-unlad ng agham at teknolohiya.
Pahayag ng Pangulo sa Industriyang Nuklear
Sa isang pulong kasama ang mga senior na opisyal ng industriya ng nuklear, muling iginiit ng Pangulo ng Iran ang mapayapang katangian ng kanilang nuclear program. Narito ang mga pangunahing punto:
Lahat ng aktibidad sa nuklear ay nakatuon sa mga pangangailangan ng mamamayan at mga layuning hindi-militar, gaya ng enerhiya, medisina, at agrikultura.
Mariing tinutulan ang paggawa ng sandatang nuklear, batay sa fatwa ng Kataas-taasang Pinuno ng Iran, na nagdedeklarang haram o bawal ang paggamit ng bomba nuklear sa Islam.
Hindi hadlang ang pagkasira ng mga gusali o pasilidad, dahil ang kaalaman ay nasa isipan ng mga siyentipiko. Aniya, “Muling itatayo natin ito nang mas malakas.”
Konteksto sa Pandaigdigang Arena
Ayon sa ulat ng The Shillong Times:
Sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Masoud Pezeshkian ang pagpapalawak ng nuclear program upang matugunan ang pangangailangan ng bansa at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay.
Tinuligsa niya ang mga propaganda na nag-uugnay sa nuclear energy ng Iran sa paggawa ng armas, at iginiit na ito ay bahagi ng negatibong kampanya laban sa Iran.
Layunin ng Iran na palakasin ang bahagi nito sa pandaigdigang merkado ng nuclear energy, sa pamamagitan ng teknolohikal na pag-unlad at lokal na kapasidad.
Reaksyon ng IAEA
Ayon sa IAEA, may aktibong konsultasyon sa pagitan ng Iran at U.S. upang matiyak ang mapayapang kalikasan ng programa.
Gayunpaman, nanawagan ang Iran sa IAEA na iwasan ang mga walang basehang pahayag na maaaring magdulot ng agresyon mula sa ibang bansa.
Buod
Ang Iran ay muling nagpahayag ng matatag na paninindigan sa pagpapaunlad ng nuclear program para sa mapayapang layunin. Sa kabila ng mga panlabas na akusasyon, iginiit ng pamahalaan na ang kanilang mga hakbang ay alinsunod sa relihiyosong prinsipyo, pambansang pangangailangan, at pandaigdigang batas. Ang agham, ayon sa Pangulo, ay hindi nasisira—ito ay muling bumabangon, mas matatag kaysa dati.
Source: The Shillong Times
