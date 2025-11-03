Pahayag ng Iran sa Nuclear Diplomacy + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa panayam ni Abbas Araghchi sa Al Jazeera, muling iginiit ng Iran ang mapayapang layunin ng kanilang nuclear program at binatikos ang Estados Unidos sa umano’y paglabag sa mga kasunduang internasyonal.
Pahayag ng Iran sa Nuclear Diplomacy
Si Abbas Araghchi, dating deputy foreign minister ng Iran, ay nagsalita sa Al Jazeera upang linawin ang posisyon ng bansa sa usapin ng nuclear program:
Buong tiwala ang Iran sa mapayapang katangian ng kanilang nuclear program, at handa silang makipag-usap sa anumang bansa upang ipakita ito.
Kung may mga tanong o pag-aalinlangan, bukas ang Iran sa negosasyon upang makamit ang solusyon—tulad ng ginawa sa Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) noong 2015.
Kritik sa Estados Unidos
Ayon kay Araghchi, dalawang beses nang lumabag ang U.S. sa mga kasunduan—una sa JCPOA, at pangalawa sa kasunduan sa pagpapalitan ng mga bilanggo sa South Korea.
Ang mga pondong Iranian na pinalaya ay dinala sa Qatar, ngunit muli umanong na-block—isang malinaw na senyales ng “paglabag sa pangako” ng Washington.
Pag-atake ng Israel at Ugnayan sa U.S.
Sa gitna ng direktang negosasyon ng Iran at U.S., inatake ng Israel ang Iran, at ayon kay Araghchi, may pahintulot ito mula sa Amerika.
Ang sabay na pag-atake at negosasyon ay nagpapakita ng “kawalan ng sinseridad” sa panig ng U.S.
Snapback Mechanism at Pandaigdigang Suporta
Sa isyu ng snapback sanctions, sinabi ni Araghchi na ang U.S. at EU ay naging labis ang hinihingi, dahilan ng pagkabigo ng negosasyon.
Samantala, ang Russia, China, at karamihan sa mga bansa sa mundo ay sumuporta sa posisyon ng Iran.
Buod
Ang panayam ni Araghchi ay nagpapakita ng malalim na pagkadismaya ng Iran sa mga hakbang ng U.S., lalo na sa usapin ng nuclear diplomacy. Sa kabila ng mga pag-atake at paglabag sa kasunduan, nananatiling bukas ang Iran sa negosasyon—ngunit may kondisyon: dapat itong maging patas, may tiwala, at walang sabayang agresyon. Ang mga pahayag ay bahagi ng mas malawak na diskurso sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong integridad.
