Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang maringal na libing ng limang martir myembro ng mga Lebanese Hezbollah sa Nabatieh, timog Lebanon, ay hindi lamang isang seremonyang panrelihiyon—ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng kolektibong damdamin, pampulitikang paninindigan, at panlipunang pagkakaisa sa harap ng patuloy na agresyon sa rehiyon.
Ritwal ng Paggunita, Simbolismo ng Paglaban
Ang libing ay ginanap sa gitna ng matinding emosyon ng mga mamamayan, na nagtipon upang igalang ang mga nasawi sa airstrike ng Israel sa Kfar Rumman. Ang mga kabaong ay binalutan ng dilaw na bandila ng Hezbollah—isang simbolo ng paglaban at paninindigan. Ang mga kabataang nakasuot ng unipormeng militar ay nagsilbing tagapaghatid, na tila nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng laban sa susunod na henerasyon.
Ang pag-aalay ng bulaklak at pagsigaw ng mga slogan tulad ng “Kamatayan sa Israel” at “Kamatayan sa Amerika” ay hindi lamang emosyonal na tugon—ito ay ritwal ng protesta, isang paraan ng pagbibigay-boses sa galit, dalamhati, at panawagan para sa hustisya.
Panlipunang Konteksto at Kolektibong Alaala
Sa mga ganitong pagtitipon, lumilitaw ang tinatawag na collective memory—ang pagbabalik-tanaw sa mga nakaraang sakripisyo, pag-atake, at paglaban. Ang mga larawan ng mga mahal sa buhay na nasawi sa mga nakaraang pag-atake ay isinama sa seremonya, na tila nagsasabing: hindi kami nakakalimot, at hindi kami titigil.
Ang Nabatieh, bilang isa sa mga sentro ng Hezbollah sa timog Lebanon, ay may malalim na kasaysayan ng pakikibaka laban sa panlabas na agresyon. Kaya’t ang bawat libing ay may pampulitikang dimensyon—isang pagpapakita ng pagkakaisa, paninindigan, at pagpapatuloy ng ideolohiya.
Digmaan sa Imahinasyon at Espiritu
Ang ganitong mga seremonya ay bahagi ng tinatawag na symbolic resistance. Sa harap ng mas makapangyarihang militar, ang mga komunidad ay bumabawi sa pamamagitan ng ritwal, alaala, at pagkakaisa. Ang libing ay nagiging entablado ng digmaang kultural—isang paraan ng pagsasabing: ang aming espiritu ay hindi masisira.
Pandaigdigang Reperkusyon
Sa konteksto ng patuloy na krisis sa Gaza, ang mga ganitong eksena sa Lebanon ay may epekto sa pandaigdigang diskurso. Ipinapakita nito na ang epekto ng digmaan ay hindi limitado sa isang lugar—ito ay nag-uugnay sa mga komunidad sa buong rehiyon, mula sa Gaza hanggang sa timog Lebanon.
Ang mga seremonya ng libing ay nagiging pampublikong pahayag—isang panawagan sa mundo na pakinggan ang tinig ng mga inaapi, at kilalanin ang sakripisyo ng mga ordinaryong mamamayan.
Buod
Ang libing sa Nabatieh ay higit pa sa paggunita—ito ay isang ritwal ng paglaban, isang simbolo ng paninindigan, at isang salamin ng kolektibong damdamin. Sa harap ng digmaan, ang mga komunidad ay bumabawi sa pamamagitan ng alaala, pagkakaisa, at paninindigan. At sa bawat bulaklak na inihahagis, sa bawat sigaw ng protesta, muling ipinapahayag ng mga mamamayan: hindi kami susuko, hindi kami tatahimik.
