Ang pagkawala ni Yifat Tomer-Yerushalmi ay nagdulot ng malawakang espekulasyon sa Israel, lalo na sa gitna ng isang sensitibong iskandalo sa karapatan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi, dating punong tagausig militar ng Israel, ay natagpuan nang buhay at ligtas matapos ang ilang oras ng pagkawala na nagdulot ng espekulasyon sa media kaugnay ng isang iskandalo sa torture ng isang Palestinian detainee.
Ano nga pala ang Nangyari?
Si Yifat Tomer-Yerushalmi, dating Chief Military Prosecutor ng Israel, ay nagbitiw sa tungkulin matapos ang paglabas ng isang video na nagpapakita ng umano’y pang-aabuso sa isang Palestinian detainee sa Sde Teiman detention center.
Nagkaroon ng espekulasyon sa media na maaaring nagpakamatay siya, lalo na’t natagpuan ang kanyang sasakyan sa Hof Hatzuk Beach sa Tel Aviv, at nawalan ng komunikasyon mula sa maagang oras ng umaga.
Naglunsad ng malawakang search operation ang pulisya, gamit ang teknolohiya, mga tauhan sa lupa at dagat, upang hanapin siya.
Pagtatapos ng Espekulasyon
Kinumpirma ng mga awtoridad na si Tomer-Yerushalmi ay natagpuan nang buhay at ligtas sa baybayin ng Tel Aviv, at isinailalim sa medikal na pagsusuri.
Ayon sa ulat ng Times of Israel at VINnews, ang kanyang pagkawala ay naganap ilang araw matapos ang kanyang pagbibitiw, at may mga ulat na siya ay inaasahang sasailalim sa imbestigasyon kaugnay ng obstruction of justice at mishandling of classified materials.
Konteksto ng Eskandalo
Ang video na naging sanhi ng iskandalo ay nagpapakita ng umano’y pang-aabuso ng mga sundalo sa isang Palestinian detainee, na naging sentro ng pampublikong galit at pagsisiyasat sa loob ng IDF.
Si Tomer-Yerushalmi ay umamin na siya ang nagbigay pahintulot sa paglabas ng video upang labanan ang “false propaganda,” ayon sa mga ulat.
Buod
Ang pagkawala ni Yifat Tomer-Yerushalmi ay nagdulot ng malawakang espekulasyon sa Israel, lalo na sa gitna ng isang sensitibong iskandalo sa karapatang pantao. Sa kabila ng mga ulat ng posibleng suicide, kinumpirma ng pulisya na siya ay ligtas. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lalim ng tensyon sa loob ng mga institusyong militar ng Israel, at ang epekto ng mga leak sa pampublikong pananaw at accountability.
………….
328
Your Comment