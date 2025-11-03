Paninindigan ng Iran sa Harap ng Kanluran: Isang Pagsusuri sa Diskurso ni Larijani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga pahayag ni Mohammad-Javad Larijani ay hindi lamang simpleng tugon sa mga tanong ng media—ito ay isang ideolohikal na deklarasyon na sumasalamin sa mas malawak na pananaw ng Iran sa soberanya, teknolohiya, at pakikipag-ugnayan sa mundo. Sa kanyang talumpati sa kumperensyang “Kami at ang Kanluran sa Kaisipan ni Ayatollah Khamenei,” malinaw ang mensahe: ang Iran ay bukas sa mundo, ngunit hindi ito magpapasakop sa dikta ng sinuman.
Teknolohiyang Nuklear at Misil: Prinsipyo, Hindi Negosasyon
Larijani ay tahasang nagsabi na ang mga prinsipyo ng Iran sa larangan ng nuklear at misil ay hindi bukas sa pakikialam. Sa paggamit ng ekspresyong “هر ننه قمری” (kahit sinong Nanay Qamari), ipinapakita niya ang pagkayamot sa mga bansang nais makialam sa mga internal na desisyon ng Iran. Sa kabila ng kakayahang teknikal na makagawa ng bomba nuklear sa loob ng dalawang linggo, iginiit niyang hindi ito layunin ng Iran—isang pahayag na may bigat sa pandaigdigang diplomatikong arena.
Diplomasya: Bukas, Ngunit May Hangganan
Ayon kay Larijani, nakikipag-usap ang Iran sa lahat ng bansa, ngunit ang uri ng pag-uusap ay nag-iiba depende sa respeto at layunin ng kausap. Hindi ito simpleng pakikipag-negosasyon—ito ay pakikipag-ugnayan batay sa prinsipyo. Ang Iran ay hindi tumatanggi sa dayalogo, ngunit hindi rin ito magpapasakop sa mga imposisyon.
Rehiyonal na Pamamahala: Kolektibo, Hindi Dominado
Sa usapin ng rehiyon, binigyang-diin ni Larijani ang paniniwala sa kolektibong pamamahala sa Gitnang Silangan. Ito ay kontra sa mga estratehiyang dominasyon ng mga dayuhang kapangyarihan. Sa pananaw na ito, ang Iran ay hindi lamang tagapagtanggol ng sarili, kundi tagapagtaguyod ng balanseng pamumuno sa rehiyon.
Buod: Isang Diskursong Puno ng Paninindigan
Ang mga pahayag ni Larijani ay bahagi ng mas malawak na diskurso ng Iran sa pandaigdigang politika. Sa kanyang retorika, makikita ang:
Pagpapahalaga sa teknolohikal na kasarinlan
Paglaban sa dayuhang pakikialam
Pagpupunyagi para sa makatarungan at pantay na diplomasya
Pagkakabit ng ideolohiya sa praktikal na polisiya.
Sa ganitong pananaw, ang Iran ay hindi lamang isang bansa na may teknolohiya—ito ay isang bansa na may prinsipyo, paninindigan, at pananaw sa sarili nitong papel sa mundo.
………….
328
Your Comment