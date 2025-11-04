Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang marahas na insidente ng pananaksak sa tren mula Doncaster patungong London ang nagdulot ng 11 sugatan at matinding pag-aalala sa seguridad ng pampublikong transportasyon sa UK.
Narito ang mas detalyadong ulat batay sa pinakabagong impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian:
Detalye ng Insidente
Noong Sabado ng gabi, ika-1 ng Nobyembre 2025, isang lalaki ang biglaang nanaksak ng mga pasahero sa tren ng London North Eastern Railway sa ruta mula Doncaster patungong London.
Ang insidente ay naganap malapit sa Huntingdon, sa rehiyon ng Cambridgeshire.
11 katao ang nasugatan, kung saan 9 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Isa sa mga sugatan ay isang kawani ng tren na nagtangkang pigilan ang salarin.
Tugon ng Awtoridad
Agad na tumugon ang British Transport Police (BTP) matapos makatanggap ng emergency alert mula sa crew ng tren.
Armadong mga pulis ang pumasok sa tren at inaresto ang suspek na kinilalang si Anthony Williams, 32 taong gulang mula sa lungsod ng Peterborough.
Napag-alaman na si Williams ay sangkot din sa isa pang pananaksak ilang oras bago ang insidente, sa Pontoon Dock Station sa silangang London.
Legal na Proseso
Si Williams ay naharap sa paunang paglilitis noong Lunes, Nobyembre 3, kung saan siya ay kinasuhan ng 11 bilang ng attempted murder at 2 bilang ng illegal possession of bladed weapon.
Siya ay nakadetine sa kulungan at nakatakdang humarap sa Cambridge Crown Court sa darating na Disyembre 1.
Reaksyon ng Publiko
Ang insidente ay nagdulot ng malawakang pagkabahala sa publiko, na nananawagan ng mas mahigpit na seguridad sa pampublikong transportasyon.
May panawagan para sa:
Pagtaas ng presensya ng pulisya sa mga tren at istasyon
Pagpapahusay ng surveillance systems
Mas mahigpit na screening sa mga pasahero
Konteksto
Ang insidente ay bahagi ng tumitinding alalahanin sa UK tungkol sa random acts of violence sa mga pampublikong lugar. Bagama’t bihira ang ganitong uri ng pag-atake sa tren, ang insidenteng ito ay nagbunsod ng panibagong diskusyon sa balanse ng kalayaan sa paglalakbay at seguridad ng publiko.
