Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Axios, ang modelo ng pagsasara ng pamahalaan sa Amerika ay isang hamon sa estruktura ng pamahalaan ng bansa. Dahil dito, si Donald Trump ay sinasabing nagsisikap na iwasan ang 150-taong batas ng kakulangan sa badyet (Antideficiency Act).
Ayon kay David Super, isang propesor ng batas sa Georgetown University:
Ang batas na ito ay may parusang kriminal, ngunit sa kasalukuyang kalagayan, hindi inaasahang may mapaparusahan dahil sa mga layuning pampolitika ng administrasyon.
Aniya, “Ang Kagawaran ng Hustisya ay kumikilos ayon sa pampolitika at legal na agenda ng Pangulo. Alam ng lahat na kahit sa harap ng malinaw na paglabag, walang mahaharap sa kaso.”
Binanggit din ng ulat na sa ibang mga bansa, hindi nangyayari ang pagsasara ng pamahalaan sa ganitong paraan. Sa halip, gumagamit sila ng mga alternatibong solusyon tulad ng:
Panandaliang badyet (temporary budget)
Maagang halalan
Kompromiso sa pagitan ng mga partido
Ipinapakita nito na ang modelo ng Amerika sa pagsasara ng pamahalaan ay natatangi ngunit puno ng hamon, na maaaring gamitin ng mga lider tulad ni Trump upang itulak ang kanilang agenda sa gitna ng krisis sa badyet.
Kasaysayan ng Pagsasara ng Pamahalaan sa U.S.
Ang pagsasara ng pamahalaan (government shutdown) ay nangyayari kapag hindi maaprubahan ng Kongreso ang badyet para sa operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan.
Unang nangyari ito noong 1980s, ngunit naging mas madalas mula noong dekada 1990.
Isa sa pinakamatagal na shutdown ay naganap noong 2018–2019 sa ilalim ni Pangulong Donald Trump, tumagal ng 35 araw.
Ano ang Antideficiency Act?
Isinabatas noong 1884, ang Antideficiency Act ay nagbabawal sa mga ahensya ng pamahalaan na gumastos ng pera nang walang pahintulot ng Kongreso.
Layunin nitong protektahan ang kapangyarihan ng Kongreso sa paglalaan ng pondo.
May parusang kriminal sa sinumang opisyal na lalabag, ngunit bihirang may napaparusahan dahil sa mga komplikasyong pampolitika.
Bakit ito mahalaga sa panahon ni Trump?
Si Donald Trump ay sinasabing nagsikap na iwasan ang epekto ng batas sa pamamagitan ng:
Pag-redirect ng pondo mula sa ibang ahensya (hal. Department of Defense)
Pagdeklara ng national emergency upang pondohan ang border wall
Ayon sa mga eksperto, ito ay paglabag sa prinsipyo ng separation of powers, kung saan ang Pangulo ay hindi dapat magdesisyon sa badyet nang walang pahintulot ng Kongreso.
Epekto ng Pagsasara ng Pamahalaan
Mga empleyado ng gobyerno ay hindi nakakatanggap ng sahod
Mga serbisyo publiko tulad ng immigration, social security, at national parks ay pansamantalang tumitigil
Ekonomiya ay naapektuhan dahil sa pagkaantala ng mga transaksyon at kawalan ng tiwala ng mamamayan
Paghahambing sa Ibang Bansa
Sa mga bansang tulad ng Canada, UK, Germany, hindi nangyayari ang ganitong pagsasara dahil:
May automatic continuing resolution o pansamantalang badyet
May parliamentary vote of confidence na maaaring magdulot ng halalan kung hindi magkasundo
Kaya’t ang modelo ng U.S. ay natatangi ngunit puno ng hamon, lalo na kapag ginagamit ito bilang sandata pampolitika.
