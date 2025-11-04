Posibleng Pag-kapanalo ni Mamdani bilang Mayora sa New York

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat, ang posibleng pagkapanalo ni Zahran Mamdani bilang alkalde ng New York ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga Republikano, kabilang ang babala ng malawakang paglikas ng mga residente mula sa lungsod.
Sino si Zahran Mamdani?
Si Zahran Mamdani ay isang 34-taong gulang na miyembro ng New York State Assembly mula sa Democratic Party.
Siya ay ipinanganak sa Uganda, lumaki sa South Africa, at kalaunan ay lumipat sa Estados Unidos.
Kilala siya sa kanyang progresibong pananaw, suporta sa mga karapatang pantao, at adbokasiya para sa mga imigrante at mahihirap.
Reaksyon ng mga Republikano
Ayon sa New York Post, isang media outlet na malapit sa mga konserbatibong grupo, mahigit isang milyong tao ang maaaring lumisan sa New York kung si Mamdani ang manalo bilang alkalde.
Batay sa survey ng J.L. Partners, tinatayang:
9% ng populasyon ng lungsod (halos 765,000 katao) ay nagsabing tiyak silang aalis ng lungsod kung manalo si Mamdani.
25% pa ang nagsabing posible silang lumipat sa ibang lugar.
Bakit may ganitong reaksyon?
Si Mamdani ay tinuturing ng ilang Republikano bilang radikal o sosyalista, at may mga pangamba na ang kanyang pamumuno ay magdudulot ng:
Pagtaas ng buwis
Pagluwag sa mga patakaran sa imigrasyon
Pagbabago sa polisiya ng seguridad
Si Donald Trump mismo ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, at sinabing mas pipiliin pa niya ang isang “masamang Demokrat” kaysa sa isang “komunista”.
Konteksto ng Eleksyon
Ang halalan sa New York ay hindi lamang lokal, kundi simbolo ng tunggalian sa pagitan ng mga progresibo at konserbatibo sa Amerika.
Si Mamdani, kung mananalo, ay magiging pinakabatang alkalde ng New York sa mahigit isang siglo, at kauna-unahang Muslim na alkalde ng lungsod.
Epekto sa lungsod
Ang ganitong uri ng retorika ay maaaring magdulot ng:
Pagkakahati ng opinyon ng publiko
Pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga partidong pampulitika
Pagbabago sa demograpiya ng lungsod kung sakaling magkatotoo ang banta ng malawakang paglipat.
