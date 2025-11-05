Caleb Maupin: Dapat maging mapagmatyag ang Iran laban sa mga taong sumusunod sa interes ng mga makapangyarihang bansa at naglalayong sirain ang mga ta

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Analista ng Amerika sa panayam sa ABNA: Ang pundasyon ng Rebolusyong Islamiko ay ang pakikibaka laban sa imperyalismo / Ang kasinungalingan tungkol sa nukleyar ay kasangkapan ng Washington upang pigilan ang Iran.
Caleb Maupin: Dapat maging mapagmatyag ang Iran laban sa mga taong sumusunod sa interes ng mga makapangyarihang bansa at naglalayong sirain ang mga tagumpay ng Rebolusyong Islamiko
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), kamakailan ay lumabas ang balita tungkol sa kagustuhan ng Amerika na muling makipag-usap sa Iran, kabilang ang pagpapadala ng liham. Si Badr Al-Busaidi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Oman, ay nanawagan sa parehong panig na bumalik sa negosasyon upang maresolba ang isyu ng nukleyar ng Iran.
Gayunpaman, binigyang-diin ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa kanyang mga pahayag ang kawalan ng tiwala sa panig ng Amerika at ang mga ilusyon ni Pangulong Donald Trump tungkol sa pagsira sa programang nukleyar ng Iran. Ayon sa Pinuno, ang alitan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi taktikal kundi likas.
Sa kabilang banda, isang alon ng mga protesta laban kay Trump ang naganap sa Amerika sa ilalim ng temang “Hindi sa Hari.”
Sa kontekstong ito, si Caleb Maupin—isang tagapagsalita, mamamahayag, at analistang pampulitika mula sa Amerika—ay nagbigay ng pagsusuri sa mga pahayag ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko tungkol sa ugnayan ng Iran at Amerika, pati na rin sa mga protesta ng libu-libong Amerikano laban kay Donald Trump.
Si Maupin ay tagapagtatag at ideolohikal na pinuno ng “Center for Political Innovation” at may-akda ng aklat na Kami ang mga Tagabuo ng Lungsod. Siya ay nakapaglakbay na sa Gitnang Silangan at Latin Amerika.
Sa tanong kung bakit binibigyang-diin ng Pinuno ang pakikibaka laban sa imperyalismo, sinabi ni Maupin: “Ang Republika ng Islamiko ay itinatag batay sa pakikibaka laban sa mga kolonyal na kapangyarihan ng Kanluran at sa kanilang ekonomikong dominasyon sa mundo. Nararapat lamang na maging mapagmatyag ang Iran laban sa mga taong sumusunod sa interes ng mga kapangyarihang ito at nais sirain ang mga tagumpay ng Rebolusyong Islamiko.”
Tungkol sa pahayag ng Pinuno na ang problema ng Amerika sa Iran ay hindi ang bomba nukleyar kundi ang pagpigil sa pag-unlad ng Iran, sinabi ni Maupin: “Ang isyu ng nukleyar ay palaging ginamit bilang panlilinlang. Ang Iran ay palaging sumusunod sa kasunduan ng Non-Proliferation Treaty at nagbigay ng malalaking konsesyon sa kasunduan noong 2015. Ngunit patuloy ang kasinungalingan ng Amerika upang mapigilan ang Iran.”
Sa pagsusuri sa mga kilos ni Trump, idinagdag ni Maupin: “Si Trump ay nagsusumikap na patatagin ang kanyang kapangyarihan at nakikipag-usap sa iba’t ibang paksyon ng elit sa Amerika. Si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, ay bahagi ng ‘Miami Mafia’—mga anti-komunistang exiles mula sa Latin Amerika—na malapit sa Likud Party ng Israel. Bagaman inihalal si Trump ng kanyang mga tagasuporta sa pag-asang babawasan ang interbensyong militar, masigasig siyang nakikipag-ugnayan sa kanang paksyon ng Amerika.”
Tungkol sa mga protesta na tinawag na “Hindi sa Hari,” sinabi ni Maupin: “Ang mga pagtitipon ay isinagawa upang ipagtanggol ang liberal na kaayusan, sa paniniwalang si Trump ay awtoritaryan at ikinukumpara siya sa mga lider tulad nina Vladimir Putin ng Russia at Kim Jong-un ng North Korea.”
Bagaman kinikilala ni Maupin ang ilang makatuwirang kritisismo kay Trump, binigyang-diin niya: “Sa huli, pinalalakas ng mga pagtitipon ang ideya na ang ‘malakas na pamumuno’ ay masama at ang Wall Street ang dapat mamuno bilang default. Kung si Trump ay tunay na awtoritaryan at lumalaban sa Israel at Wall Street, iyon ay mabuti, hindi masama. Ngunit hindi siya ganoon. Sa halip, ang organisasyong aming itinatag na may slogan na ‘Hands Off Venezuela’ ay nagdala ng mga protesta ng ‘Hindi sa Hari’ sa gilid ng lipunan sa buong Amerika.”
