Seyyed al-Houthi: Hindi maiiwasan ang ganap na labanan laban sa mga Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Ang Palestine ay hindi lamang ang target ng mga kaaway; ito ay nasa unahan ng laban, at sa likod nito ay ang buong sambayanan na siyang tunay na tinatarget.”
Si Seyyed Abdulmalik al-Houthi, Kalihim ng Ansarullah Movement ng Yemen, ay nagsalita sa taunang seremonya ng paggunita sa mga martir, kung saan tinalakay niya ang mga pinakahuling kaganapan sa rehiyon at sa mundo.
Paggunita sa mga martir: Binuksan ni Badruddin al-Houthi ang linggong pagdiriwang na may iba’t ibang aktibidad, at ipinahayag ang pagbati, respeto, at pasasalamat sa mga pamilya ng mga martir.
Ang kahulugan ng pagkamartir: Ayon kay al-Houthi, ang pagkamartir ay isang dakilang biyaya mula sa Diyos para sa mga taong isinakripisyo ang kanilang buhay sa landas ng katotohanan. Hindi ito kawalan, kundi gantimpala ng mas higit pa sa buhay sa mundo. Ang mataas na katayuan ng mga martir ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kanilang mga mahal sa buhay upang magpatuloy sa landas ng Diyos, sa kabila ng mga panganib.
Pagkamartir bilang kultura ng buhay: Binigyang-diin ni al-Houthi na ang pagkamartir ay hindi kapalit ng kultura ng buhay, kundi ito mismo ang tunay na kultura ng buhay. Ang isang sambayanan na hindi takot sa kamatayan ay nagtataboy ng kahihiyan mula sa kanilang lupain.
Ang halaga ng paglimot sa jihad: Ayon sa kanya, ang mga panahon kung kailan tinalikuran ng mga tao ang jihad at kinatakutan ang pagkamartir ay nagdulot ng matinding kapinsalaan, kabilang ang pagkawala ng milyun-milyong buhay.
Kasaysayan ng sakripisyo: Sa kasaysayan ng Yemen, mula sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa kasalukuyan, maraming buhay ang nawala nang walang sapat na dahilan o pakikilahok sa digmaan. Binanggit ni al-Houthi ang pag-amin ng Amerika na nakapatay sila ng halos 3 milyong tao sa nakalipas na 20 taon, karamihan ay mula sa mga bansang Muslim.
Pagkamartir laban sa paniniil: Ang pagkamartir ay salungat sa kultura ng paniniil at pagsuko sa mga kaaway. Sa halip, ito ay isang anyo ng paglaban, proteksyon, at pagtutol sa kasamaan. Ang mga martir ay kumikilos batay sa prinsipyo at layunin, at ang kanilang sakripisyo ay nagbubunga ng proteksyon para sa sambayanan.
Mga martir bilang guro ng katatagan: Ang mga martir ay hindi lamang simbolo ng tagumpay kundi mga guro ng katatagan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang pamana ay nagbibigay ng inspirasyon at aral sa mga halaga ng katapatan, pagtitiis, at dangal.
Pag-unlad sa pananampalataya: Ayon sa ulat ng Al-Masirah, binigyang-diin ni al-Houthi na ang pag-unlad na nakaugat sa pananampalataya ay nagdadala ng lakas, tapang, at kakayahang harapin ang mga hamon. Ang gantimpala ng sakripisyo sa landas ng Diyos ay tagumpay sa mundo at kaligayahan sa kabilang buhay.
Labanan ng katotohanan at kasamaan: Sa pananaw ni al-Houthi, ang mundo ay nasa patuloy na tunggalian dahil ang mga puwersa ng kasamaan ay walang pagpapahalaga sa awa, katarungan, at kabutihan. Ang Diyos ay nagbigay ng landas upang labanan ito—sa pamamagitan ng pagsusumikap sa Kanyang landas.
Pinuno ng Ansarullah ng Yemen: Ang mga Amerikano ay kasabwat sa mga krimen ng Israel sa Gaza; ang iba pang mga "garantiya" ay walang magawa kundi manood
“Ang sambayanan ay pinili ang kahinaan, kaya’t mananatili itong mahina.”
Ayon kay Abdulmalik al-Houthi, pinuno ng kilusang Ansarullah ng Yemen, ang Estados Unidos ay ganap na kasabwat sa mga krimen ng Israel sa Gaza. Aniya, ang mga tinatawag na "garantiya" ay walang kakayahang gumawa ng anumang hakbang at nananatiling mga tagamasid lamang. Kaunti lamang sa mga tulong na ipinangako para sa mga Palestino ang aktwal na naipapadala. Patuloy ang pagkubkob ng Israel, isinara ang Rafah border, pinipigilan ang paglabas ng mga maysakit at sugatan, at nilalabag ang lahat ng kasunduan.
Paglabag ng Israel: Patuloy ang pambobomba at pagwasak ng mga gusali sa Gaza. Hinahadlangan ang pagbibigay ng mga tolda, tirahan, at pangunahing pangangailangan. Patuloy din ang pagdukot at pagpapahirap sa mga bilanggong Palestino, at kamakailan ay ipinasa ang batas para sa kanilang pagbitay. Ang mga kriminal sa mga kulungan ay ipinagmamalaki pa ang kanilang mga gawaing mapang-api.
Babala laban sa manipulasyon: Binalaan ni al-Houthi ang kanyang sambayanan laban sa mga taktika ng "pagpapasuko ng isipan" ng mga Zionista. Aniya, ang mga krimen ng Israel ay tinatanggap at nagiging normal sa rehiyon—kahit ang tubig na iniinom ay may kaugnayan sa kanila. Sa West Bank, nagpapatuloy ang mga pagpatay, demolisyon gamit ang bulldozer, at mararahas na pag-atake. Ang pagharang sa mga Palestino sa pag-ani ng kanilang mga olibo ay tinawag niyang isang karumal-dumal na krimen.
Paglabag sa Lebanon: Patuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa UNIFIL, may 9,400 paglabag sa kasunduan ang naitala. Sa halip na suportahan ang Hezbollah na nagtatanggol sa Lebanon, ang ilan sa loob ng bansa ay nakatuon sa paninira rito. Aniya, ang Amerika ay ganap na kasabwat sa lahat ng kawalang-katarungan, pagpatay, at pananakop laban sa mga Palestino.
Panawagan sa pagkakaisa at katapatan: Binatikos ni al-Houthi ang mga bansang Arabo na patuloy pa ring nakikipagkalakalan sa Israel sa kabila ng mga pag-atake sa Gaza. Ang Balfour Declaration ay paalala ng papel ng Britanya, Amerika, at Kanluran sa pagbibigay-kapangyarihan sa Israel upang sakupin ang Palestine. Aniya, ang kawalang-kilos ng mga Arabo at Muslim ay isang trahedya na nagpapatuloy hanggang ngayon.
Pagbabago sa pandaigdigang opinyon: Binanggit niya na ang opinyon ng publiko sa Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng mundo ay nagbabago. Maraming tao ang nagigising at nagpapakita ng pakikiisa sa mga Palestino.
Pagbaluktot sa imahe ng mga mandirigma: May matinding kampanya upang siraan ang mga makabayan at lumalaban na anak ng sambayanan. Mula nang ideklara ang tigil-putukan sa Gaza, sinimulan ng mga maka-Amerika at maka-Israel na grupo ang paninira sa mga tumindig para sa Gaza, tinatawag silang "mga kasangkapan ng Iran" o "Iranian agents."
Paghahanda sa susunod na yugto ng labanan: Ayon kay al-Houthi, dapat ipagpatuloy ang paghahanda para sa susunod na sagupaan. Sa tulong ng Diyos, lumabas silang mas malakas mula sa kasalukuyang yugto. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa rehiyon hangga’t sinasakop ng Israel ang Palestine at isinusulong ang Zionistang adyenda laban sa mga Muslim.
Pagkilala sa mga tribo at martir: Sa pagtatapos, pinasalamatan ni al-Houthi ang mga tribo ng Yemen na nagpakita ng pagkakaisa sa mga kamakailang pagtitipon. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga pamilya ng mga martir at ang paggunita sa kanilang sakripisyo sa linggo ng mga martir.
……………
328
Your Comment