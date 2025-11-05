Asawa ni Martir “Haj Ramadan” sa panayam sa ABNA: Tahimik na nakikinig sa harap ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon / Mga habilin ni Martir Izadi sa k

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Martir Haj Mohammad Saeed Izadi, na kilala sa kanyang pangalang pang-jihad na “Haj Ramadan,” ay ipinanganak noong 1343 sa lungsod ng Sonqor at Koliai. Isa siyang tapat na miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na lumahok sa mahahalagang operasyon mula pa sa simula ng Digmaang Panlaban.
Mula 1362, nagsimula siyang kumilos sa mga larangan ng Lebanon at Palestine, at kalaunan ay naging responsable sa suporta at disenyo ng mga estratehiya ng Resistance Axis. Sa loob ng dalawang dekada, gumanap siya ng mahalagang papel sa pagpapatibay ng mga imprastruktura ng paglaban, kabilang ang mga tunnel, drone, missile systems, at mga advanced na komunikasyon. Sa kabila ng maraming pagtatangka ng rehimeng Zionista na siya’y patayin, palagi siyang nakaligtas—hanggang sa siya’y pinaslang sa Qom noong 31 Khordad ng kasalukuyang taon.
Ayon sa rehimeng Zionista, ang pagpatay kay Haj Ramadan ay isang “pivotal moment” sa labanan mula sa Storm of Al-Aqsa hanggang sa kasalukuyan. Ngunit sa kanyang kamatayan, muling nabuhay ang espiritu ng Resistance.
Sa kanyang huling habilin, isinulat niya: “Pagkatapos ng aking kamatayan, huwag isipin ang paghihiganti, sapagkat sa aking buhay ay ilang ulit ko nang naipaghiganti ang sarili sa mga Zionista.”
Panayam sa kanyang asawa: Ikinuwento ng kanyang asawa ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang paglahok sa mga boluntaryong grupo sa panahon ng digmaan sa Lebanon noong 2006, at kung paanong ang kanyang dedikasyon sa landas ng paglaban ay humantong sa kanilang pag-iisang dibdib.
Sa unang pagkikita, sinabi ni Haj Ramadan: “Ang aking trabaho ay isang pulang linya, at ang aking tungkulin sa relihiyon ay hindi ako pinahihintulutang pag-usapan ito. Ngunit para sa kapanatagan ng iyong puso, alamin mong ako’y isang maliit na sundalo sa serbisyo ni Imam Khamenei at ni Sayyed Hassan Nasrallah.” Ito ang naging dahilan ng kanyang pagtanggap sa alok ng kasal.
Bilang ama: Palagi niyang iniuutos sa kanyang mga anak na mamuhay sa ilalim ng pamumuno ng Wilayat al-Faqih sa Islamic Republic of Iran. Aniya, “Iaalay ko ang aking buhay para sa kanyang pinagpalang presensya.”
Pagmamalasakit sa mga inaapi: Si Haj Ramadan ay labis na naaantig sa paghihirap ng mga bata, lalo na sa Gaza. Madalas siyang umiyak sa balita at inuutusan ang kanyang mga anak na huwag mag-aksaya at maging responsable sa kapwa.
Tungkol sa Storm of Al-Aqsa: Bilang tagapangasiwa ng Palestinian file sa Quds Force, sinabi niya: “Ang operasyong ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at ng matatag na kalooban ng mga Palestinong lumalaban. Ito ay isang labanan sa pagitan ng katotohanan at kasamaan—paanong hindi tayo papanig sa katotohanan?”
Ugnayan kay Martir Soleimani: Malalim ang ugnayan nila ni Martir Qassem Soleimani. Tinawag niya ang sarili bilang “maliit na sundalo sa serbisyo ni Haj Qassem.” Si Soleimani ang naging tagapamagitan sa kanilang kasal at nagalak sa pagdating ng kanilang mga anak, sina Mohammad Hossein at Fatemeh Masoumeh.
Paggalang sa Pinuno ng Rebolusyon: Sa tuwing makikipagkita siya kay Imam Khamenei, bumabalik siya ng masaya at may liwanag sa mga mata. Nang tanungin kung ano ang tinatanong niya sa Pinuno, sagot niya: “Paanong masasayang ang oras sa pagtatanong? Ako’y naroon upang makinig, hindi upang magsalita.”
ABNA: Sa kabila ng mga espesyal na tungkulin at misyon ng martir, paano ang kanyang ugnayan sa mga anak sa panahon ng kanyang pagliban?
Asawa ni Martir Haj Ramadan: Sa panahon ng kanyang mga misyon, dahil sa mga usaping pangseguridad, ang tanging paraan ng komunikasyon namin ay sa pamamagitan ng mga liham. Sa mga panahong iyon, nagpapadala siya ng mga sulat para sa akin at sa aming mga anak. Sa mga liham na iyon, palagi niyang pinaaalalahanan ang mga bata na magdasal, mag-aral nang mabuti, at sundin ang tamang pananamit ayon sa Islam.
Sa kanyang mga sulat, madalas siyang magpahayag ng pananabik at pagmamahal. Sinabi niya: “Palagi akong nananalangin para sa inyo—sa inyong ina, mga kapatid na babae at lalaki—na kayo’y maging ligtas at matagumpay sa lahat ng yugto ng buhay.” Sa isang liham para sa aming anak na babae, isinulat niya: “Kung maaari lang, nais kong ipadala sa iyo ang larawan ng aking sabik at naglalagablab na puso…”
Para sa aming anak na lalaki, isinulat niya: “Sa aking pagliban, ikaw ang lalaki ng tahanan. Dapat kang maging tagapagtanggol ng iyong mga kapatid na babae. Magtuon ka sa iyong pag-aaral at makinig sa iyong ina…”
Sa isa pang liham para sa aming anak na babae, humingi siya ng paumanhin sa hindi pagdalo sa kanyang seremonya ng relihiyosong tungkulin (taklif shar’i). Sinabi niya: “Ipagdasal mo ako. Nagpasaya ka sa akin nang ipadala mo ang larawan ng iyong mga takdang-aralin. Makinig ka sa iyong ina at igalang ang iyong mga nakatatandang kapatid na babae.”
ABNA: May nais pa po ba kayong idagdag sa pagtatapos ng panayam?
Asawa ni Martir Haj Ramadan: Sa usapin ng pagkikita sa Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ikinalulungkot kong hindi pa ako nabibigyan ng pagkakataon. Ngunit umaasa kami na darating ang araw ng pagkikita upang ang aming mga pusong uhaw sa presensya ng minamahal ay mapawi at gumaling.
