Pansamantalang Kalayaan ng Dalawang Mamamayang Pranses

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- nihayag ng tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran na dalawang mamamayang Pranses ang pansamantalang pinalaya batay sa utos ng hukom na humahawak sa kanilang kaso.
Esmaeil Baghaei, tagapagsalita ng ministeryo, sa pagtugon sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa pinakahuling kalagayan ng dalawang mamamayang Pranses na nakakulong sa Iran, ay nagsabi: “Ang dalawang mamamayang ito, na matagal nang nakakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa seguridad, ay pinalaya sa bisa ng piyansa at mananatiling nasa ilalim ng pagmamasid hanggang sa susunod na yugto ng proseso sa hukuman.”
…………..
328
Your Comment