Isang Proyekto na Hinahamon ang Mundo ng Inhinyeriya + Video

Ang ambisyosong plano ng Saudi Arabia na magtayo ng isang "Vertical Stadium" sa NEOM na may taas na 350 metro ay nagdulot ng pagkabigla at pag-aalala sa mga inhinyero sa buong mundo. Ayon sa mga kritiko, ang proyekto ay hindi praktikal sa teknikal at pinansyal na aspeto.
Mga Teknikal na Hamon
Ang disenyo ng mga emergency exit para sa 46,000 manonood mula sa taas na 350 metro ay isang napakakomplikadong proyekto sa sarili nito.
Sa ganitong taas, ang lakas ng hangin at paggalaw ng estruktura ay mas matindi kaysa sa antas ng lupa, na nagdudulot ng seryosong panganib sa kaligtasan.
Kung itatayo ito sa 100 palapag, ang kabuuang floor area ay aabot sa 9 milyong metro kuwadrado, katumbas ng 15% ng kabuuang sukat ng Manhattan Island sa New York.
Ang estrukturang ito ay magiging 29 beses na mas malaki kaysa sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo.
Gastos at Pananalapi
Ang realistikong pagtataya sa gastos ng proyekto, kasama ang mga komplikasyon sa disenyo at sistema ng kaligtasan, ay nasa pagitan ng $47 bilyon hanggang $115 bilyon.
Ang halagang ito ay maaaring kumonsumo ng 13% hanggang 33% ng kabuuang pambansang badyet ng Saudi Arabia sa taong 2025.
Kahit na magtagumpay ang proyekto sa halagang $50 bilyon, ang pagbawi ng puhunan ay inaasahang aabot ng mahigit 40 taon sa pinaka-optimistikong pananaw.
