Aoun: Walang ibang pagpipilian ang Lebanon kundi makipag-usap sa kaaway

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, ay nagpahayag na sa kasalukuyang kalagayan, ang tanging opsyon ng bansa ay ang makipag-negosasyon sa rehimeng Zionista upang mapangalagaan ang pambansang interes.
Binanggit ni Aoun ang mabibigat na epekto ng mga nakaraang labanan sa Lebanon at sinabi: “Naranasan na natin ang wika ng digmaan at alam natin kung ano ang idinulot nito sa atin. Ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang wika ng pag-uusap at diplomasya—isang wika na sinusuportahan nina Nabih Berri at Nawaf Salam.”Tensyon sa hangganan: Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel sa mga nakaraang linggo. Bagaman idineklara ang tigil-putukan sa pagtatapos ng taong 2024, nagpapatuloy pa rin ang mga araw-araw na airstrike ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon.
Estratehikong Pagliko — Bakit Pinipili ng Lebanon ang Negosasyon
Pangunahing Puntos: Ipinahayag ni Pangulong Joseph Aoun na ang Lebanon ay “walang ibang opsyon kundi makipag-usap” sa Israel, bilang hakbang upang mapangalagaan ang pambansang interes.
Pagkapagod sa digmaan: Matagal nang dinaranas ng Lebanon ang mga salungatan, lalo na sa timog, kung saan madalas ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang pahayag ni Aoun ay sumasalamin sa pagnanais ng bansa na wakasan ang walang katapusang kaguluhan.
Diplomatikong realismo: Binanggit ni Aoun na “ang bawat digmaan ay nagtatapos sa negosasyon,” na nagpapakita ng praktikal na pag-iisip sa halip na patuloy na alitan.
Panlabas na presyon: May ulat na pinipilit ng Estados Unidos ang Lebanon na simulan ang pag-uusap sa Israel at isaalang-alang ang pag-disarma sa Hezbollah.
Tension sa Hangganan at Mahinang Tigil-Putukan
Pangunahing Puntos: Sa kabila ng tigil-putukan noong huling bahagi ng 2024, patuloy ang araw-araw na airstrike ng Israel sa timog Lebanon.
Paglabag sa kasunduan: Nananatili ang mga tropa ng Israel sa limang sona sa timog Lebanon, at patuloy ang mga pag-atake na sinasabing laban sa Hezbollah ngunit madalas ay nakakaapekto sa mga sibilyan.
Dilemma ng Lebanon: Habang nananawagan si Aoun ng negosasyon, tila hindi handa ang Israel na tumugon, na nagpapahirap sa diplomatikong hakbang ng Lebanon.
Hati ang opinyon ng publiko: May mga Lebanese na sumusuporta sa armadong paglaban, habang ang iba ay naniniwala sa kapayapaan, kaya’t mahirap makamit ang pambansang pagkakaisa.
Hezbollah at ang Usapin ng Pag-disarma
Pangunahing Puntos: Ang negosasyon sa Israel ay hindi maiiwasang magbukas ng usapin tungkol sa armas ng Hezbollah — isang sensitibong isyu sa loob ng Lebanon.
Papel ng Hezbollah: Bilang makapangyarihang puwersa sa politika at militar, itinuturing ng Hezbollah ang sarili bilang tagapagtanggol ng Lebanon laban sa Israel. Para sa mga tagasuporta nito, ang pag-disarma ay tila pagsuko.
Paglalakad ni Aoun sa manipis na linya: Habang isinusulong ang negosasyon, kailangang harapin ni Aoun ang pagtutol mula sa Hezbollah at mga kaalyado nito.
Epekto sa rehiyon: Ang anumang hakbang upang tanggalan ng armas ang Hezbollah ay maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at makaapekto sa estratehikong impluwensiya ng Iran.
Mga Posibilidad at Panganib ng Diplomasiya
Pangunahing Puntos: Ang negosasyon ay maaaring magdala ng kapayapaan, ngunit may kaakibat na panganib tulad ng kabiguan, panloob na kaguluhan, at panlabas na manipulasyon.
Posibleng benepisyo: Maaaring magdulot ng katatagan sa hangganan, makakuha ng tulong mula sa ibang bansa, at mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan.
Panganib ng kabiguan: Kung mabigo ang negosasyon o maging isang panig lamang, maaaring lumala ang sitwasyon sa loob ng bansa.
Papel ng mga tagapamagitan: Maaaring gumanap ng mahalagang papel ang U.S., France, Egypt, at iba pang bansa sa pag-aayos ng patas na pag-uusap.
Pangmatagalang Pananaw — Kapayapaan, Soberenya, at Reporma
Pangunahing Puntos: Ang pananaw ni Aoun ay nakatuon sa pambansang reporma, pagbangon ng ekonomiya, at integrasyon sa rehiyon.
Pangangailangang pang-ekonomiya: Dahil sa krisis sa pananalapi, kailangan ng Lebanon ang katatagan upang makapukaw ng pamumuhunan at muling itayo ang imprastruktura.
Soberenya vs. kaligtasan: Ang negosasyon ay hindi pagsuko kundi isang paraan upang mapanatili ang kalayaan ng Lebanon sa mapayapang paraan.
Pagbabago ng henerasyon: Maraming kabataang Lebanese ang mas bukas sa diplomasya kaysa sa armadong pakikibaka, na nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng lipunan.
Buod:
Ang panawagan ni Pangulong Aoun para sa negosasyon sa Israel ay isang matapang na hakbang na maaaring magbago sa direksyon ng Lebanon. Bagama’t puno ng hamon, ito ay nagpapakita ng lumalalim na paniniwala na ang diplomasya — hindi digmaan — ang tanging daan patungo sa kapayapaan.
