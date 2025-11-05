Trump: Mawawasak ang Amerika kung walang mga taripa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang artikulo ng Newsweek, nagbabala si Pangulong Donald Trump na kung tututulan ng Korte Suprema ang kanyang mga batas sa taripa, ang Estados Unidos ay maaaring “mawasak.” Dahil dito, nananawagan siya ng mas malawak na kapangyarihan upang agad na makakilos sa mga usaping pangkalakalan at pambansang seguridad.
Pagdinig sa Korte Suprema: Sa ika-5 ng Nobyembre (14 Aban), dalawang kaso ang isasailalim sa pagdinig ng Korte Suprema. Ang mga kasong ito ay isinampa ng maliliit na negosyo at ilang estado, na kumukwestyon sa kapangyarihan ni Trump na magpatupad ng mga taripa nang walang pahintulot ng Kongreso.
Argumento ng mga nagsampa ng kaso: Ayon sa kanila, ang Saligang Batas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Kongreso—hindi sa Pangulo—upang magtakda ng mga taripa. Ipinunto rin nila na si Trump ay lumampas sa kanyang legal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbanggit sa batas ng “International Emergency Economic Powers Act.”
Punto ng mga kritiko: Hindi umano nagbibigay ang batas ng awtonomiya sa Pangulo upang magtakda ng mga hadlang sa kalakalan nang mag-isa.
Punto ng kampo ni Trump: Naniniwala ang kanyang legal na koponan na dapat magkaroon ang Pangulo ng malawak na kapangyarihan upang mabilis na makakilos sa mga isyu ng kalakalan at pambansang seguridad.
Ang Taripa Bilang Sandata — Pananaw ni Trump sa Ekonomikong Seguridad
Pangunahing Puntos: Ayon kay Pangulong Donald Trump, ang Amerika ay “mawawasak” kung hindi nito mapapanatili ang mga taripa bilang proteksyon sa ekonomiya.
Taripa bilang estratehiya: Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, ang mga taripa ay ginamit hindi lamang bilang patakaran sa kalakalan kundi bilang sandata sa negosasyong pang-ekonomiya laban sa China, Europa, at iba pang bansa.
Proteksyonismo: Ipinapakita ng pahayag na ito ang pagbabalik sa proteksyunistang pananaw—isang pagtalikod sa malayang kalakalan—na layong protektahan ang mga industriyang Amerikano mula sa kompetisyon sa pandaigdigang merkado.
Pag-uugnay sa pambansang seguridad: Sa pamamagitan ng pagbanggit sa “International Emergency Economic Powers Act,” isinusulong ni Trump ang ideya na ang kalakalan ay bahagi ng pambansang seguridad, kaya’t dapat siyang bigyan ng malawak na kapangyarihan.
Hamon sa Korte Suprema — Paglalaban ng Kapangyarihan
Pangunahing Puntos: Dalawang kaso ang nakatakdang dinggin ng Korte Suprema na maaaring limitahan ang kapangyarihan ng Pangulo sa pagtakda ng taripa.
Konstitusyonal na argumento: Ayon sa mga nagsampa ng kaso, ang kapangyarihan sa pagtakda ng taripa ay nasa Kongreso, hindi sa Pangulo. Ito ay malinaw na nakasaad sa Saligang Batas ng Estados Unidos.
Pag-abuso sa kapangyarihan?: Inaakusahan si Trump na lumampas sa kanyang legal na limitasyon sa pamamagitan ng paggamit ng batas pang-emergency upang ipatupad ang mga taripa nang walang pahintulot ng Kongreso.
Legal na implikasyon: Kung paboran ng Korte Suprema ang mga nagsampa ng kaso, maaaring mabawasan ang kapangyarihan ng Pangulo sa mga usaping pangkalakalan, na magdudulot ng malaking pagbabago sa balangkas ng kapangyarihan sa pamahalaan.
Epekto sa Negosyo at Pandaigdigang Kalakalan
Pangunahing Puntos: Ang desisyon ng Korte Suprema ay may direktang epekto sa maliliit na negosyo, mga estado, at relasyon ng Amerika sa ibang bansa.
Negosyo sa panganib: Maraming maliliit na negosyo ang umaasa sa imported na produkto. Ang biglaang pagtaas ng taripa ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo at pagbaba ng kita.
Pagkakawatak-watak ng mga estado: Ilang estado ang tumututol sa mga taripa dahil sa epekto nito sa lokal na ekonomiya, lalo na sa mga sektor ng agrikultura at pagmamanupaktura.
Diplomatikong tensyon: Ang unilateral na pagtakda ng taripa ay maaaring magdulot ng alitan sa mga kaalyado ng Amerika, at magpahina sa mga kasunduan sa kalakalan tulad ng USMCA at WTO.
Mas Malawak na Tanong — Sino ang Dapat Magtakda ng Ekonomikong Patakaran?
Pangunahing Puntos: Ang kaso ay hindi lamang tungkol sa taripa, kundi sa mas malalim na tanong ng balanse ng kapangyarihan sa pamahalaan.
Pangulo vs. Kongreso: Sa ilalim ng sistemang pederal ng Amerika, ang Kongreso ang may kapangyarihan sa pananalapi. Ang pag-angkin ng Pangulo sa kapangyarihang ito ay isang hamon sa prinsipyo ng checks and balances.
Pagkilos sa panahon ng krisis: Sa panahon ng pandaigdigang krisis, tulad ng pandemya o digmaan, kailangang mabilis ang desisyon. Ngunit hanggang saan ang dapat na kapangyarihan ng Pangulo?
Presedente para sa hinaharap: Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema, ito ay magiging batayan para sa mga susunod na administrasyon sa pagharap sa mga isyung pangkalakalan.
Buod: Isang Labanan ng Pananaw at Kapangyarihan
Ang pahayag ni Trump ay hindi lamang isang babala, kundi isang deklarasyon ng kanyang pananaw sa pamumuno: mabilis, unilateral, at nakatuon sa proteksyon ng Amerika. Sa kabilang banda, ang mga nagsampa ng kaso ay naninindigan sa prinsipyo ng demokratikong pamahalaan—na ang kapangyarihan ay dapat may limitasyon at pananagutan.
Ang desisyon ng Korte Suprema ay magiging makasaysayan. Ito ay magtatakda kung sino ang may huling salita sa ekonomiya ng Amerika: ang Pangulo na kumikilos sa ngalan ng seguridad, o ang Kongreso na kumakatawan sa boses ng mamamayan.
