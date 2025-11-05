Pagbisita ng Mataas na Delegasyon ng Hukbong Panghimpapawid ng Iran sa Belarus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Ministri ng Depensa ng Belarus, tinalakay ng Iran at Belarus ang mga bagong posibilidad para sa pagpapalawak ng kanilang bilateral na ugnayan sa larangan ng aerospace at air defense.
Sa isinagawang pagpupulong, parehong panig ang nagsuri sa kasalukuyang estado ng relasyon at nagmungkahi ng mga konkretong hakbang upang palalimin ang kooperasyon sa mga teknikal na aspeto ng hukbong panghimpapawid at sistemang pangdepensa sa himpapawid.
Ayon sa opisyal na programa, ang mataas na delegasyon mula sa Iran ay bibisita sa Military Academy ng Belarus at sa mga yunit ng hukbong panghimpapawid ng bansa. Sa pagbisitang ito, inaasahang makikilala nila ang pinakabagong kagamitan sa larangan ng electronic warfare.
Diplomasyang Militar sa Gitna ng Pagbabago ng Pandaigdigang Kaayusan
Pangunahing Puntos: Ang pagbisita ng Iranian Air Force sa Belarus ay hindi lamang isang teknikal na ugnayan, kundi isang senyales ng lumalalim na estratehikong pakikipagtulungan sa gitna ng muling paghubog ng pandaigdigang alyansa.
Paglayo sa Kanluran: Sa harap ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at mga bansang Kanluranin, lalo na ang U.S. at EU, ang Belarus ay lumilitaw bilang isang alternatibong kaalyado sa larangan ng teknolohiya at depensa.
Pagkakahanay sa Russia: Bilang kaalyado ng Russia, ang Belarus ay nagsisilbing tulay para sa Iran upang ma-access ang mga sistemang militar at teknolohiyang may impluwensyang Ruso.
Pagpapalawak ng impluwensiya: Ang Iran ay aktibong naghahanap ng mga bagong kaalyado sa Eurasia upang palakasin ang posisyon nito sa rehiyon at labanan ang mga parusa at pag-iisa ng Kanluran.
Kooperasyon sa Aerospace at Electronic Warfare
Pangunahing Puntos: Ang pagtalakay sa mga larangan ng aerospace at electronic warfare ay nagpapakita ng mataas na antas ng teknikal na ambisyon ng dalawang bansa.
Pagbisita sa Military Academy: Ang Iranian delegation ay inaasahang makikilala ang mga pinakabagong kagamitan sa electronic warfare—isang kritikal na aspeto sa modernong digmaan.
Pagpapalitan ng kaalaman: Ang mga ganitong pagbisita ay nagbubukas ng pinto sa pagsasanay, co-development ng teknolohiya, at posibleng joint ventures sa paggawa ng mga drone, radar, at missile systems.
Pagpapalakas ng depensa: Sa harap ng banta ng cyber warfare at precision strikes, ang Iran ay naghahangad na palakasin ang kakayahan nito sa surveillance, signal jamming, at air defense integration.
Geopolitikal na Implikasyon
Pangunahing Puntos: Ang ugnayan ng Iran at Belarus ay may mas malalim na epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Eurasia.
Pagkakabuo ng alternatibong bloc: Sa gitna ng paglalim ng ugnayan ng NATO sa silangan ng Europa, ang Iran at Belarus ay maaaring bumuo ng isang alternatibong network ng kooperasyong militar na hindi nakadepende sa Kanluran.
Pagpapalakas ng Iran sa rehiyon: Sa pamamagitan ng Belarus, maaaring ma-access ng Iran ang mga teknolohiyang Ruso at mapalawak ang presensya nito sa rehiyon ng Black Sea at Eastern Europe.
Pag-aambag sa multipolarity: Ang ganitong ugnayan ay bahagi ng mas malawak na kilusan patungo sa isang multipolar na mundo, kung saan hindi na lamang ang U.S. at EU ang may kontrol sa pandaigdigang seguridad.
Mga Panganib at Hamon
Pangunahing Puntos: Bagama’t may potensyal ang ugnayan, may mga panganib na dapat isaalang-alang.
Pagbabantay ng Kanluran: Maaaring tignan ng NATO at EU ang ugnayan ng Iran at Belarus bilang banta sa seguridad ng rehiyon, na magdudulot ng karagdagang parusa o presyon.
Limitasyon sa teknolohiya: Bagama’t may kakayahan ang Belarus, limitado pa rin ang access nito sa cutting-edge na teknolohiya kumpara sa Kanluranin.
Panloob na hamon: Parehong bansa ay may hamon sa ekonomiya at pulitika, na maaaring makaapekto sa pagpapatuloy ng mga proyektong militar.
Buod: Isang Hakbang Patungo sa Mas Malalim na Estratehikong Pagkakaisa
Ang pagbisita ng Iranian Air Force sa Belarus ay higit pa sa isang diplomatikong seremonya. Ito ay isang senyales ng muling paghubog ng pandaigdigang alyansa, kung saan ang Iran ay aktibong naghahanap ng mga kaalyado sa labas ng tradisyonal nitong orbit. Sa pamamagitan ng teknikal na kooperasyon, pagpapalitan ng kaalaman, at pagpapalakas ng depensa, parehong bansa ay naglalayong palakasin ang kanilang posisyon sa isang mundo na patuloy na nagbabago.
